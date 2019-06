Hochsommer in München, über 30 Grad, Schweiß in Strömen. Aber hält uns das ab, mit euch heute bei GamePro Live zu zocken? Natürlich nicht! Deswegen haben sich Ann-Kathrin und Tobi auch in dieser Woche wieder Spiele herausgesucht, die sie euch entweder vorstellen oder mit euch zusammen ausprobieren wollen.

Los geht es wie immer um 17 Uhr und zwar mit Gato Roboto, das auch Ann-Kathrin vorstellt. Das sieht aus, als wäre es aus der Zeit gefallen, hinter der simplen Pixelart-Optik steckt aber ein liebevoll gestaltetes Metroidvania mit einer Katze - quasi ein Miautroidvania. Haha!

Ab 18 Uhr übernimmt dann Tobi und zockt mit euch in American Fugitive für die Switch rein. Er hat bislang nur Gutes über das Mini-GTA gehört und gelesen und ist dementsprechend gespannt, wie sich der Titel beim Anspielen schlägt.

Und apropos Tobi: Der quatscht mit euch schon vorher (ab 16 Uhr) im Daily Chat unter anderem über die E3 und verrät, auf welche Titel und möglichen Ankündigungen er sich am meisten freut.

Schaltet ein! Wir freuen uns auf euch!

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Mittwochabend, 5. Juni von 16 bis 19 Uhr. Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?