GamePro-Quiz: Könnt ihr diese 10 Technik-Fragen korrekt beantworten?

Erst im Mai haben wir über ein Gaming-Wörterbuch von Sony berichtet, das Begriffe wie AoE, RNG und mehr sehr gut verständlich erklärt. Bei der nächsten Fachsimpelei könnt ihr also mit schlau klingenden Wörtern nur so um euch schmeißen. Doch wie steht es eigentlich um euer Wissen in Sachen Hardware und Tech?

Hardware-Quiz prüft euer Wissen

Um das herauszufinden, haben Kollege Tobi und ich ein kleines GamePro-Quiz mit insgesamt zehn Fragen gebastelt. Und wer jetzt denkt, wir fragen euch so simple Dinge wie "Was ist ein Blu-ray-Laufwerk?" oder "Die wievielte PlayStation-Generation ist (für einige) bereits erschienen?", dann schätzt ihr uns Fieslinge aber falsch ein.

Also dann, viel Spaß und Erfolg:

Die Punkte-Skala im Überblick

Hier könnt ihr schauen, welche Punkte ihr für einen bestimmten Rang braucht. Natürlich solltet ihr die Skala mit einem Augenzwinkern betrachten, denn egal wie ihr abschneidet, ihr seid spitze!

Punkte Einordnung 9-10 Du bist ein echter GamePro! 7-8 Wir sind stolz auf dich! 5-6 Ordentlich, aber da geht noch mehr! 3-4 Du solltest mehr Tech-Artikel von GamePro-Autor Chris lesen! 0-2 Wir haben dich trotzdem lieb!

Lust auf ein weiteres Quiz?

Bereits Anfang Mai haben wir uns an einem ersten Quiz versucht. Hier ging es darum, ob ihr Spiele nur anhand ihres Packungstextes erkennen könnt. Wollt ihr euch daran versuchen, dann schaut mal hier:

48 3 GamePro-Quiz Vol.1 Könnt ihr alle Spiele nur an ihrem Packungstext erraten?

Gaming-Quiz auf GamePro: Gebt uns Feedback

Um den Content auf GamePro abwechslungsreicher, spannender und auch spaßiger zu machen, sollen es zukünftig auch regelmäßig Quizzes auf die Seite schaffen. In ihnen soll es mal um harte Trivia, mal um euer Wissen über spezielle Spiele, mal um kompletten Nonsens gehen, der (hoffentlich) Spaß macht.

Da heute erst die zweite Ausgabe erschienen ist, nehmen wir natürlich sehr gern Feedback von euch entgegen. Habt ihr also Verbesserungsvorschläge oder Ideen für spezielle Quiz-Formate, oder wollt ein Quiz zu einer bestimmten Konsole oder einem bestimmten Spiel sehen, dann gebt uns in den Kommentaren einfach Bescheid.