Xbox Games with Gold im Februar 2022: Das sind die 4 Gratis-Spiele

Xbox Games with Gold beschert euch in jedem Monat vier Spiele , die ihr als Teil von Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate für die Xbox One oder Xbox Series X/S ohne weitere Kosten (abgesehen vom Abo) herunterladen könnt. Jetzt sind die Gratis-Spiele für den Februar 2022 bekannt.

Das sind die Games With Gold-Spiele im Februar 2022

Wie immer hat Microsoft kurz vor dem Monatswechsel im Rahmen eines Xbox Wire-Blogs angekündigt, welche Games with Gold euch im Februar 2022. So bekommen alle mit einem aktiven Abo des Services wieder einmal zwei Xbox One- und zwei Xbox 360-Spiele.

Diese Spiele erwarten euch:

Broken Sword 5: The Serpent's Curse (1. bis 28. Februar)

(1. bis 28. Februar) Aerial_Knight's Never Yield (16. Februar bis 15. März)

(16. Februar bis 15. März) Hyrophobia (1. bis 15. Februar)

(1. bis 15. Februar) Band of Bugs (16. bis 28. Februar)

Einen kurzen Blick in die Spiele gibt euch der folgende Trailer:

Das Highlight im Februar ist Never Yield!

Genre: Jump&Run

Darum geht's: Aerial_Knights Never Yield ist auf den ersten Blick ein ganz simpler Autorunner. Eure Figur bewegt sich automatisch durch die Welt und ihr müsst über die Hindernisse springen oder unter ihnen hindurch rutschen. Das ganze Geschehen wird aber durch die Musik von Danime-Sama untermalt. Dieses Kollektiv sorgt für einen Urban-Flair durch Hip-Hop-Beats und gerappte Vocals. Das Spiel dauert maximal zwei Stunden und lässt sich dadurch ganz entspannt an einem Nachmittag durchspielen.

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Alle wichtigen Fakten und Informationen zum Abo-Dienst Xbox Live Gold haben wir in unserer Übersicht für euch aufgelistet, darunter Preise, Spiele und welche Vorteile Gold für euch bereithält.

Wie steht's um andere Abo-Services?

Auch bei PS Plus gab es diese Woche bereits die Ankündigung, welche Spiele es geben wird. So könnt ihr euch dort auf diese drei Spiele am 01. Februar freuen:

Der Xbox Game Pass bekommt ebenfalls im Februar wieder neue Spiele. Neben Shredders und Edge of Eternity gibt es aber noch keine weiteren Spiele, die offiziell feststehen. In der Übersicht erfahrt ihr aber mehr, was ihr sonst zum Game Pass im Februar 2022 wissen müsst.

Freut ihr euch auf die neuen Spiele bei Games with Gold?