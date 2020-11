Xbox Live Gold - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

In diesem FAQ-Artikel findet ihr die wichtigsten Antworten zu Microsofts Xbox Live Gold-Dienst. Hier erfahrt ihr unter anderem alles zu den Preisen des Service sowie den Vorteilen von Xbox Live. Auf diese Weise hoffen wir, euch bei der Kaufentscheidung helfen zu können.

Alle Fragen & Antworten zu Xbox Live Gold

Was ist Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold ist eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft für Xbox-Konsolen (darunter Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X), die euch eine Reihe unterschiedlichster Vorteile bietet. Der Service wurde im Jahr 2003 auf der ersten Xbox eingeführt und über die Jahre stetig erweitert.

Welche Voraussetzungen brauche ich für Xbox Live Gold?

Neben einer aktuellen Xbox-Konsole benötigt ihr für Xbox Live Gold ein Microsoft-Konto, das ihr entweder über die entsprechende Webseite oder bei der ersten Anmeldung für Xbox Live erstellen könnt. Das Konto ist auch für andere Microsoft-Services gültig und wird unter anderem dafür genutzt, um z.B. Zahlungsmodalitäten einzustellen und zu verändern.

Welche Preise hat Xbox Live Gold?

Die Preise für eine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold unterscheiden sich je nach Dauer des Abonnements. Entscheidet ihr euch für ein längeres Abo, spart ihr im Vergleich zu den kürzeren Laufzeiten. Hier findet ihr die aktuellen Preise für den Service:

1 Monat Gold: 6,99 Euro

6,99 Euro 3 Monate Gold: 19,99 Euro

19,99 Euro 12 Monate Gold: 59,99 Euro

Haltet nach Angeboten Ausschau: Vielfach gibt es insbesondere die 12-monatige Mitgliedschaft bei Online- oder Ebay-Händlern deutlich günstiger zu kaufen.

Gibt es Xbox Live Gold auch kostenlos?

Grundsätzlich ist Xbox Live ein kostenpflichtiger Service. Damit Interessenten in den Dienst allerdings mal hineinschnuppern zu können, liegen manchen Spielen Codes mit einer 14-tägigen kostenfreien Gold-Mitgliedschaft bei, die nach zwei Wochen endet.

Was für Vorteile hat Xbox Live Gold?

Das wichtigste vorab: Wollt ihr Spiele mit eurer Xbox online über eine Internetverbindung spielen, ist ein Xbox Live Gold-Abo dafür Grundvoraussetzung und zwingend erforderlich. Davon ab bietet der Service aber etliche weiterer lohnende Vorteile:

4 kostenlose Spiele im Monat im Rahmen des Games with Gold-Programms.

Zugriff auf die Multiplayer-Community mit Features wie Matchmaking, das euch z.B. mit Spielern gleichen Könnens vermittelt.

Rabatte von bis zu 75% im Xbox Store u.a. bei Sales.

Komfortfunktionen wie Xbox Live Parties, in denen ihr euch mit Freunden spielübergreifend per Voice Chat unterhalten könnt.

Teilweise früherer Zugriff auf Demos oder Beta-Versionen.

Was für Spiele gibt es bei Xbox Live Gold?

Als Gold-Abonnent habt ihr die Möglichkeit, pro Monat bis zu 4 kostenlose Spiele herunterzuladen. Zwei davon sind meistens Xbox One-Titel, die anderen beiden abwärtskompatible Xbox 360-Games. Zukünftig werden auch Titel für die Xbox Series S und die Xbox Series X dabei sein. Das Angebot wechselt jeden Monat und bietet eine große Bandbreite von Genres.

Wann werden die Games with Gold bekannt gegeben?

Anders als bei Sony gibt es für die Bekanntgabe der Games with Gold keinen festen Termin. Meistens erfolgt der Reveal der kommenden Games with Gold-Spiele in der letzten Woche des jeweiligen Vormonats.

Ab wann kann ich die Games with Gold herunterladen?

Meistens sind die Termine gestaffelt. Manche Titel könnt ihr direkt am Anfang des Monats herunterladen, andere erst ab der Monatsmitte, also etwa um den 15. eines Monats herum.

Wie lange darf ich die Games with Gold behalten?

Habt ihr die jeweiligen Gratis-Spiele im Games with Gold-Programm geladen, habt ihr sie auf eurer Festplatte und habt solange Zugriff auf die Titel, wie ihr Abonnent des Services seid.

Endet euer Gold-Abonnement, habt ihr danach also auch keinen Zugang zu euren geladenen Games with Gold mehr. Das gilt allerdings nur für Xbox One-Spiele. Xbox 360-Spiele gehören euch auch nach Ablauf des Abos noch.

Wo kann ich Xbox Live Gold kaufen?

Um ein Gold-Abonnent zu werden gibt es mehrere Möglichkeiten:

direkt über die Xbox One/Series S/Series X im Xbox Store

online im Microsoft Store

über eine Xbox Live Gold-Geschenkkarte (Code) aus einem Geschäft oder Online-Händler

Womit kann ich mein Gold-Abo bezahlen?

Im Xbox Store gibt es mehrere Zahlungsoptionen:

Kreditkarte

EC-Karte

PayPal

Lastschrift

Im Geschäft könnt ihr ebenfalls mit den meisten dieser Optionen - und natürlich Bargeld - bezahlen.

Wie aktiviere ich meinen Xbox Live Gold-Code?

Geht im Xbox Dashboard auf den Reiter 'Store'

Navigiert dann zum Punkt 'Code verwenden'

Gebt euren Code ein und bestätigt

Fertig!

Alternativ könnt ihr euer Abonnent auch über den Punkt Einstellungen -->Konto --> Abonnements

einsehen und auf Wunsch verlängern.

Wie deaktiviere ich die automatische Verlängerung meines Xbox Live Gold-Abos?

Wenn ihr euer Abonnement mit einem hinterlegten Paypal-Account, EC-Karte oder einer Kreditkarte bezahlt, ist standardmäßig die automatische Verlängerung des Kontos ausgewählt. Wollt ihr diesen Punkt verändern, müsst ihr folgendes tun:

So geht's:

Navigiert auf eurer Xbox One auf den Punkt Einstellungen. Wählt den obersten Punkt 'Konto' an und danach die Option 'Abonnements'. Wählt hier den Punkt 'Abonniert' aus und dann auf Abonnement anzeigen. Jetzt öffnet sich ein Browser, in dem ihr den Punkt 'Wiederkehrende Abrechnung deaktivieren' anwählt. Fertig!

Habt ihr das Ablaufdatum bzw. das Datum für die automatische Verlängerung nicht genau im Kopf, könnt ihr dieses im 'Abonnement'-Menü nachschauen.

Wie kann ich mein Xbox Live Gold-Abo kündigen?

Die Schritte zur Kündigung eines Xbox Live Gold-Abos sind identisch mit denen oben (Deaktivierung der automatischen Verlängerung). Befolgt diesen Ablauf, um euer Gold-Abonnement zu kündigen.

Alternativ funktioniert auch folgendes:

Meldet euch bei eurem Microsoft-Konto an. Wählt 'Dienste und Abonnements' und dann bei eurem Xbox Live-Eintrag die Option 'Kündigen'. Befolgt die Anweisungen und bestätigt. Fertig!

