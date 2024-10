Neues Sonderheft zum Flight Simulator 2024 – steigt mit uns in neue Höhen!

Egal, ob ihr einfach fliegen wollt, oder den neuen Karrieremodus startet – wir liefern euch die passenden Guides zum Flight Simulator 2024.

Falls wir uns mal auf der Straße treffen, dann möchte ich bitte so angesprochen werden: »Graf Markus, die Wolken küssender Ballonrecke und mutiger Korbballast im Chiemgau.« Kein Quatsch, dieser etwas längliche »Adelstitel« wurde mir diesen Sommer bei einer Fahrt (!) mit einem Heißluftballon verliehen – das ist unter Ballonisten nämlich so Sitte.

Ob neben diesem sperrigen Namenszusatz bei diesem Abenteuer über den Wolken auch nützliches Fachwissen hängen geblieben ist, kann ich bald mit dem Flight Simulator 2024 überprüfen. Denn diesmal steigen wir in die Cockpits von 45 neuen Flugzeugen und Hubschraubern, und auch in die Körbe von zwei lautlosen Heißluftballons. Aber sorgt euch nicht: Jedes einzelne dieser Fluggeräte wird in unserem großen Sonderheft zum Flight Simulator 2024 vorgestellt, das ihr ab jetzt versandkostenfrei vorbestellen könnt.

148 Seiten Guides von Profi-Piloten

Vergrößert euren Flugpark, stellt euch neuen Job-Herausforderungen und werdet zum erfolgreichen Unternehmer.

Im Flight Simulator 2024 fliegt ihr nicht einfach nur von A nach B (das geht natürlich weiterhin), vielmehr warten zahlreiche Aufgaben auf angehende Piloten: Im brandneuen Karrieremodus werdet ihr vor immer anspruchsvoller werdende Missionen gestellt. Ihr macht Rettungsflüge, löscht Waldbrände oder beweist eure Fähigkeiten bei Präzisionslandungen. Und wer will, kann sogar aussteigen und herumlaufen – und die jetzt noch bessere Grafik aus der Nähe bewundern! Mit unseren Guides erledigt ihr all diese Aufgaben mühelos, meistert wichtige Lizenzen und vergrößert euren Flugpark. Kurzum: Wir machen erfolgreiche, weltweit agierende Unternehmer aus euch.

Die neuen Fluggeräte im Detail

Die Rettungsmissionen sind richtig knifflig. Wir helfen euch, damit die Folgen des Unglücks überschaubar bleiben.

Neue Maschinen wie Amphibienflugzeuge, Multikopter, Kampfjets, ein Luftschiff oder eben Ballons fordern selbst Profis heraus. Glücklicherweise haben wir aber genau solche Profis als Autoren rekrutiert: In unserem Sonderheft verraten euch echte Piloten, wie ihr selbst die komplexesten Flieger und schwersten Missionen meistert. Sie erklären auch, wie sich der Flight Simulator 2024 optimal steuern lässt – von Maus und Tastatur über Gamepad bis hin zum aufwändigen Hotas-Setup.

Prall gefüllter Frachtraum

Es braucht zwar kein Transportflugzeug für die einzelnen Hefte, aber mit 148 Seiten Guides ist es trotzdem richtig dick.

Mit unserem dicken Sonderheft bekommt ihr geballtes Flightsim-Fachwissen geliefert. Unsere detaillierten Guides beleuchten jeden wichtigen Aspekt der Simulation. Für die richtige Stimmung liegt dem Heft ein schickes XXL-Doppelposter bei, und quasi als gedruckter Copilot liegt zudem eine Tastatur- und eine Gamepadkarte mit den wichtigsten Shortcuts für Flugzeuge und Hubschrauber im Heft.

Als besonderes Goodie hat unser Sonderheft einen Game Pass Code für 30 Tage im Wert von 11,99 Euro im Gepäck, damit ihr direkt losfliegen könnt (nur für Game-Pass-Neukunden, einlösbar bis 30.4.2025).

Unser großes Simulations-Sonderheft zu Flight Simulator 2024 bietet euch das volle Paket zum Simulations-Schwergewicht. Mit diesem dicken Kompendium bekommt ihr:

Neuer Karrieremodus erklärt: Wir gründen mit euch ein erfolgreiches Unternehmen

Ob Rettungseinsatz, Waldbrandbekämpfung und Präzisionslandung – so klappt's mit den neuen Jobs

Jeder kann fliegen! Flugsteuerung vom Gamepad bis Profi-Peripherie

Alle 45 neuen Maschinen im Detail

Tipps von erfahrenen Autoren und Berufspiloten

30 Tage Game Pass im Wert von 11,99 Euro (nur für Neukunden, einlösbar bis 30.4.25)

XXL-Doppelposter & Tastaturkarte

Das Heft gibt’s wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr das Sonderheft-Epaper zeitnah zum Flightsim-Start im Mail-Postfach. Die gedruckte Version folgt dann kurz darauf.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!