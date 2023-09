Das große GameStar-Sonderheft zu Cities: Skylines 2 – Bauen mit Plan!

Spieleredakteur werdet ihr auf der Liste der wichtigsten Berufe überhaupt vermutlich nicht mal in den Top 100 finden. Auch wenn wir unseren Job selbstverständlich lieben und äußerst ernst nehmen, das Wohlbefinden oder gar das Leben von Personen hängt in der Regel nicht davon ab.

Ganz anders ist das bei Ärzten, Politikern und – ihr ahnt es – Stadtplanern! Jeder muss schließlich irgendwo leben. Wie verworren und anspruchsvoll moderner Städtebau ist, kennen wir Videospieler aus diversen Simulationen zum Thema, angefangen bei Sim City bis hin zu Cities: Skylines aus 2015.

Dessen Nachfolger Cities: Skylines 2 öffnet in Sachen Komplexität jetzt die Schleusentore im Staudamm. Glücklicherweise arbeiten wir aber an unserem dicken Sonderheft zum heiß erwarteten Aufbauspiel, das euch zum besten Bürgermeister aller Zeiten macht.

Boom ohne Baustopp

Erfahrene Autoren bilden unser Baumeister-Team, das euch von den ersten Gebäuden und Straßen bis hin zur quirligen Großstadt hilft. Mit unsereren Tipps bleiben euch typische Anfängerfehler erspart und ihr verlegt vorausschauend Gleise und Straßen, organisiert ein funktionierendes Nahverkehrsnetz und sorgt für effiziente Transportwege für eure Wirtschaft.

Mit unseren Guides plant ihr wichtige Einrichtungen, wie Kraftwerke, Krankenhäuser, Feuerwehrwachen und Polizeistationen. Auch die Stromversorgung, Abwasserkanäle und die Müllentsorgung wollen optimiert werden. Ein umfangreicher Geld-Guide sorgt dafür, dass euch dabei nicht die Finanzen aus dem Ruder laufen und ihr plötzlich mittellos dasteht.

In Cities: Skylines 2 geht es freilich nicht nur darum, hübsche Städte für euch allein zu bauen. Die Bewohner wollen auch zufriedengestellt werden. Die fühlen sich bestimmt auch in eurer Heimatstadt wohl, die ihr mit unseren Tipps und Schönbau-Guide nachbauen könnt. Oder ihr errichtet damit einfach eure ganz eigene und besonders schöne Metropole, in der ihr euch auch wohlfühlen würdet.

Das große XXL-Doppelposter kombiniert künstlerischen Anspruch mit blankem Nutzwert – quasi wie der schön anzusehende Eiffelturm mit seinen astronomischen Fahrstuhlpreisen.

Stadt der Zukunft

Unser dickes Sonderheft zu Cities: Skylines 2 ist euer perfekter Begleiter für jedes Bauvorhaben. Mit diesem großen Ratgeber bekommt ihr:

148 Seiten zur komplexen, motivierenden Städtebau-Simulation

Was ist neu in Cities: Skylines 2?

Guides zu Verkehr, Infrastruktur und Produktionsketten

Glückliche Bürger – so geht’s!

Geld-Guide zu Finanzen und Steuern: Nie wieder leere Kassen!

Heimatstadt nachbauen + Schönbau-Anleitung

XXL-Doppelposter

Das Heft erscheint wie gewohnt am Kiosk oder ihr bestellt es bei uns im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wer rechtzeitig bestellt, hat pünktlich zum Release von Cities: Skylines 2 am 24.10.23 bis 20 Uhr das Epaper im Mail-Postfach. Das gedruckte Heft erscheint ein paar Tage später, am 27.10. und liegt ab diesem Datum auch am Kiosk.

Viel Spaß beim Lesen und Bauen!