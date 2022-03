Gaming-Fernseher – LG 4K-TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz jetzt günstig wie nie [Anzeige]

Sowohl bei Amazon als auch bei Saturn gibt es gerade den 4K-Fernseher LG NANO869PA in der Größe 50 Zoll für nur 599 Euro (UVP: 999 Euro). Nach Angaben der Vergleichsplattform Idealo war das Modell bislang noch nie so günstig zu bekommen. Das gilt selbst dann noch, wenn man den sehr ähnlichen LG NANO866PA in den Vergleich einbezieht.

Falls 50 Zoll euch zu klein sind, könnt ihr bei Amazon und Saturn auch die Version in 65 Zoll günstiger bekommen, und zwar für 899 Euro. Nur bei Saturn gibt es zudem den LG NANO866PA mit 55 Zoll für 699 Euro:

Die 50-Zoll-Version bietet aber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, auch deswegen, weil sie bei der Bildqualität besser abschneidet (siehe unten).

Was bietet der LG NANO86?

Bild: Der LG NANO866PA und NANO869PA sind fast identische Varianten des LG NANO86 in der Version aus 2021. Dabei handelt es sich um einen 4K-Fernseher der Mittelklasse mit guter, aber nicht überwältigender Bildqualität. Die NanoCell-Technologie sorgt für bessere Farbwiedergabe, die Spitzenhelligkeit und das Local Dimming können aber nicht mit High-End-Modellen mithalten. Die 50-Zoll-Variante verwendet ein VA-Display, das über einen deutlich höheren Kontrast verfügt als die IPS-Displays der größeren Versionen.

Gaming: Als Gaming-Fernseher ist der LG NANO86 mit einem Input Lag von etwa 13 bis 14 ms bei 60 Hz und ungefähr 7 ms bei 120 Hz sehr gut geeignet. Er verfügt außerdem über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Auch ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden unterstützt.