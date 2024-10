Gaming-Handheld im Angebot: Zu diesem Preis ist der Asus ROG Ally die beste Alternative zur Switch!

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Gaming-Handheld ist, findet bei MediaMarkt für kurze Zeit ein paar echte Schnäppchen!

Ihr wollt auch unterwegs AAA-Spiele in hoher Qualität spielen? Dann könnt ihr durch den großen Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt, der ab dem 24.10. um 20 Uhr bis zum 28.10. um 7 Uhr läuft, ein echtes Schnäppchen machen! Dort bekommt ihr nämlich den starken Gaming-Handheld Asus ROG Ally, der weit mehr Leistung bietet als Nintendo Switch oder Steam Deck, zum Spitzenpreis im Angebot:

Die günstigste Variante, die im letzten Jahr mit einem UVP von 699€ veröffentlicht wurde, kostet durch den Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer nur noch schlappe 335,30€ und somit nicht mal mehr die Hälfte. Laut MediaMarkt ist sie allerdings bald ausverkauft, deshalb solltet ihr schnell zuschlagen. Die Version mit dem stärkeren Z1 Extreme-Chipsatz, die beim Release 799€ kostete, bekommt ihr jetzt für 503,36€.

Wenn ihr das Maximum an Leistung wollt, könnt ihr übrigens auch den erst vor ein paar Monaten erschienenen Asus ROG Ally X günstiger bekommen. In diesem Fall sinkt der Preis von 899€ auf 755,47€. Laut Vergleichsplattformen ist es das erste Mal, dass es auf den Gaming-Handheld mehr als 10€ Rabatt gibt!

Leistungsstarker Gaming-Handheld: Was kann der Asus ROG Ally?

Der Asus ROG Ally ist ein kompakter Gaming-PC, mit dem ihr Plattformen wie Steam und den Xbox Game Pass für PC nutzen könnt.

Der Asus ROG Ally ist im Grunde ein sehr kompakter Gaming-PC, der mit Windows 11 läuft. Ihr könnt ihn deshalb auch für all die anderen Dinge benutzen, die ein normaler PC kann, etwa zum Filmeschauen und Musikhören oder auch zum Arbeiten, wenn ihr eine Tastatur anschließt. Beim Spielen könnt ihr all die üblichen Plattformen nutzen, von Steam über GOG und den Epic Store bis hin zum Game Pass für PC.

Im Vergleich zur Nintendo Switch oder auch zum Steam Deck ist der Asus ROG Ally mit seiner AMD Z1 CPU (bzw. Z1 Extreme bei der teureren Version) und dem Radeon RDNA 3 Grafikchip der deutlich leistungsstärkere Handheld. Hier könnt ihr gerade AAA-Spiele deshalb in höherer Qualität und mit besserer Framerate spielen.

Aus diesem Grund bietet der Asus ROG Ally auch das höher aufgelöste Display mit 1920 x 1080 Pixeln bei bis zu 120Hz. Das Steam Deck kommt selbst in der OLED-Version nur auf 1280 x 800 Pixel und 90Hz, bei der Switch ist im Handheld-Modus schon bei 1280 x 720 Pixeln und 60Hz Schluss. Falls ihr eure Spiele auch auf dem großen Bildschirm erleben wollt, könnt ihr den Asus ROG Ally übrigens wie die Switch an den Fernseher anschließen.

Was ist besser am neuen Asus ROG Ally X?

Durch den größeren Arbeitsspeicher bietet der Asus ROG Ally X noch etwas mehr Leistung. An der Größe des Displays hat sich aber nichts geändert.

Der Asus ROG Ally X bietet im Vergleich zum normalen ROG Ally mehr Speicherplatz (1 TB statt 512 GB), mehr Arbeitsspeicher (24 GB statt 16 GB), einen doppelt so großen Akku, hochwertige Analogsticks, welche per Hall-Effekt funktionieren und somit vor Stick Drift geschützt sind, und weitere Verbesserungen, unter anderem bei der Ergonomie. Nichts geändert hat sich an der GPU sowie an Display-Größe und -Auflösung, als CPU dient weiterhin der AMD Z1 Extreme.

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: