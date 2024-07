Gaming ohne Grenzen-Initiative verleiht erneut Award auf der gamescom 2024

Gaming ohne Grenzen ist auch in diesem Jahr auf der gamescom vertreten – und vergibt einen Award.

Auf der gamescom 2024 wird erneut ein Preis für Inklusion im Gaming vergeben. Das hat die Initiative Gaming ohne Grenzen bekannt gegeben, die den Preis in Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter Congstar verleiht.

Demnach findet die Verleihung am 21. August – dem Fachbesuchertag – am Congstar-Stand statt. Ausgezeichnet werden sollen wie schon im letzten Jahr Personen und Projekte, die sich für mehr Inklusion im Gaming einsetzen bzw. diese fördern.

In diesen Kategorien wird der Gaming ohne Grenzen-Award vergeben

Award national

Award international

Award Repräsentation

Award Hardware & Technologie

Award Personality

Nominierte Projeke und Spiele der jeweiligen Kategorien wurden noch nicht bekannt gegeben. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine Fachjury, die sich aus Expert*innen aus den Bereichen Gaming, Forschung, Pädagogik und Journalismus zusammensetzt.

Disclaimer: Zur Jury des Gaming-ohne-Grenzen-Awards zählt auch Rae Grimm. Sie ist Head of Digital Publishing bei Webedia Gaming und damit für MeinMMO, GameStar und GamePro verantwortlich.

Die Gaming-ohne-Grenzen-Awards wurden im Jahr 2023 zum ersten Mal verliehen. Hier könnt ihr nachlesen, welche Personen und Projekte/Spiele damals ausgezeichnet wurden.

Mehr zu Gaming ohne Grenzen

Diversität und Inklusion in der Gaming-Community fördern und Räume schaffen, in denen diese Werte gelebt sowie Medienkompetenz gestärkt wird. Dieses Ziele hat sich die das Projekt Gaming ohne Grenzen der Fachstelle für Jugendmedienkultur gesetzt, das unter anderem von der Aktion Mensch gefördert wurde und bis 2023 lief.

Mittlerweile gibt es ein neues Projekt, das sich aber ähnliche Ziele setzt. Was "Gaming ohne Grenzen "Level Up" genau macht und mit welchen Maßnahmen es sich konkret für Inklusion in der Gaming-Community einsetzt, könnt ihr auf der offiziellen Webseite von Gaming ohne Grenzen nachlesen.

Die gamescom 2024 findet vom 21. bis zum 25. August auf dem Messegelände in Köln statt. Eröffnet wird die Messe mit einer Opening Night Live, auf der es auch ein paar Neuankündigungen geben dürfte. Zwei große Namen werden auf der Messe allerdings nicht ausstellen: Nintendo und Sony haben ihre Teilnahme bereits abgesagt.