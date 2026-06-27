Gaming-Professor prophezeit: GTA 6 könnte so groß und erfolgreich werden, dass es Zeit und Geld aller Gamer verschlingt und für andere Spiele nichts mehr übrig bleibt

GTA 6 soll dem Gaming-Experten zufolge eine "herausfordernde Störung" werden. Es könnte so groß und so erfolgreich sein, dass für andere Spiele und Publisher schlicht keine Zeit und kein Geld mehr übrig bleibt.

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David Molke
27.06.2026 | 18:30 Uhr

Sorry, keine Zeit und Geld mehr für etwas anderes: Die Sorge anderer Publisher rund um GTA 6 könnte begründet sein. Sorry, keine Zeit und Geld mehr für etwas anderes: Die Sorge anderer Publisher rund um GTA 6 könnte begründet sein.

Wenn GTA 6 kommt, wirkt sich das auch auf den Rest der Gaming-Branche aus. Die Frage ist nur, wie. Einige Publisher fürchten bereits augenscheinlich den Release des Spiels und sind dementsprechend vorsichtig mit ihren eigenen Veröffentlichungen und Ankündigungen. Zurecht, wenn wir uns anhören, was der Gaming-Experte und Professor of Interactive Media Mike Fischer so zu dem Thema bereits Anfang 2025 vorrausgesagt hat. Ihm zufolge könnte GTA 6 nichts mehr übrig lassen, wenn es um Zeit und Geld geht.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

GTA 6 als "herausfordernde Störung": Experte fürchtet, der Open World-Blockbuster könnte zu groß und erfolgreich werden

Darum geht's: Um das wohl am heißesten erwartete Spiel aller Zeiten, GTA 6. Aktuell hat das Spiel einen Release am 19. November und die Vorbestellungen sind bereits gestartet. Ein Blick auf den Release-Kalender nach den Sommer-Shows zeigt: viel Konkurrenz wird es nicht geben. Das hatte bereits der Gaming-Professor Mike Fischer in einem Interview mit Game World Observer vorhergesagt.

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

GTA 6 wird überlebensgroß: Der Erfolg von GTA 5 und GTA Online legt nahe, dass GTA 6 ähnlich gigantisch werden könnte. Da bleibt womöglich keine Zeit mehr, andere Titel zu spielen. Und wenn es in GTA 6 auch wieder die Möglichkeit gibt, echtes Geld auszugeben, wirkt sich das eventuell eben auch auf den Willen der Spieler*innen aus, in anderen Titeln ihre Moneten zu lassen.

Das sagt der Professor genau:

"Was mir tatsächlich nachts den Schlaf raubt, ist der Gedanke, dass GTA 6 so groß und so erfolgreich sein wird, dass es die ganze Zeit und alles Geld sämtlicher Gamer aufsaugen könnte."

Es gebe in seiner Zunft zwar auch viele Leute, die ihm dahingehend nicht zustimmen und argumentieren, dass bestimmte Genres wie Rennspiele, Sport- oder Kampfspiele wohl kaum beeinflusst werden würden, er sei sich da aber nicht so sicher.

"Wenn Rockstar dann also GTA 6 ausliefert, wird es nie zuvor ein Spiel gegeben haben, dass so groß, so immersiv, so unglaublich und so allumfassend wie GTA 6 war. Es ist unerforschtes Gebiet und ich mache mir ein bisschen Sorgen darum, was das mit vielen anderen AAA-Spielen in diesem Bereich machen wird."

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Auf der positiven Seite werden wohl viele Menschen eine PlayStation- oder Xbox-Konsole kaufen, um GTA 6 spielen zu können. Bisher habe es in dieser Konsolengeneration noch kein super-zwingendes Spiel gegeben, das Spieler*innen zum Hardware-Kauf getrieben habe. Das könnte sich mit GTA 6 ändern. Auf jeden Fall stehe uns eine "herausfordernde Störung" bevor.

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Wer ist Mike Fischer? Mike Fischer ist Berater beim Publisher Krafton (PUBG, The Callisto Protocol, Subnautica und vieles mehr), aber auch Professor an der University of Southern California, und zwar im Bereich Interaktive Medien.

Außerdem hat er auch schon als CEO, Vizepräsident im Marketing und als Head of Publishing bei Square Enix, Sega und Epic Games gearbeitet. Insgesamt soll er an über 80 Spielen mitgewirkt haben.

Was haltet ihr von diesen Überlegungen? Werdet ihr wohl noch etwas anderes spielen und kaufen, wenn GTA 6 endlich da ist?

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