Läuft gerade Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!
Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

0 Aufrufe

Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
18.06.2026 | 15:18 Uhr

Rockstar hat soeben das offizielle Cover Artwork von GTA 6 enthüllt und angekündigt, dass ihr das Spiel ab dem 25. Juni für PS5 und Xbox Series X/S vorbestellen könnt. 

Alle weiteren Infos in Kürze auf GamePro. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6! Video starten   0:33

vor 45 Minuten

Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!
Echtes Gameplay, Vorbestellung, dritte Spielfigur? GTA 6 Trailer 3 muss es krachen lassen! Video starten   5     10:27

vor 3 Wochen

Echtes Gameplay, Vorbestellung, dritte Spielfigur? GTA 6 Trailer 3 muss es krachen lassen!
GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter Video starten   2:47

06.05.2025

GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter
Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call! Video starten   1:06:28

vor 3 Wochen

Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call!
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.732 Videos

Zum Kanal
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe Video starten   1     4   8:21

vor einer Woche

Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe
Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor Video starten   1:20

vor 20 Stunden

Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor
Total War: Warhammer 40K sprengt alles! Video starten   10:24

vor 22 Stunden

Total War: Warhammer 40K sprengt alles!
Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6! Video starten   0:33

vor 38 Minuten

Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!
Milki Delivery: Trailer stellt das neue Indie-Projekt der Miniami Lane-Macher vor Video starten   0:44

vor 3 Stunden

Milki Delivery: Trailer stellt das neue Indie-Projekt der Miniami Lane-Macher vor
Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück Video starten   0:48

vor einem Tag

Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Aniimo: Gameplay-Showcase zeigt mehr aus der bunten Welt der Pokémon-Alternative Video starten   7:47

vor 14 Minuten

Aniimo: Gameplay-Showcase zeigt mehr aus der bunten Welt der Pokémon-Alternative
Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6! Video starten   0:33

vor 46 Minuten

Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!
Milki Delivery: Trailer stellt das neue Indie-Projekt der Miniami Lane-Macher vor Video starten   0:44

vor 3 Stunden

Milki Delivery: Trailer stellt das neue Indie-Projekt der Miniami Lane-Macher vor
Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor Video starten   1:20

vor 20 Stunden

Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor
Total War: Warhammer 40K sprengt alles! Video starten   10:24

vor 22 Stunden

Total War: Warhammer 40K sprengt alles!
Darauf haben Fans 16 Jahre lang gewartet: Es gibt einen neuen Teaser zu Shrek 5! Video starten   1:21

vor einem Tag

Darauf haben Fans 16 Jahre lang gewartet: Es gibt einen neuen Teaser zu Shrek 5!
Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück Video starten   0:48

vor einem Tag

Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück
Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal Video starten   0:29

vor einem Tag

Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal
Gears of War: E-Day – Warum dieses Prequel die Reihe rettet Video starten   30:21

vor 2 Tagen

Gears of War: E-Day – Warum dieses Prequel die Reihe rettet
Assassins Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand Video starten   1     1   4:49

vor 2 Tagen

Assassin's Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand
Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes Video starten   0:39

vor 2 Tagen

Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes
Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original Video starten   2   6:52

vor 3 Tagen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original
mehr anzeigen