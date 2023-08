75 Zoll Gaming-TV im Angebot: Samsung 4K-QLED-TV mit 120Hz & HDMI 2.1 günstig bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr mit dem Samsung QN91B gerade einen tollen 4K-QLED-Fernseher mit 75 Zoll günstig abstauben.

Ihr sucht einen neuen Fernseher, der riesengroß ist, hervorragende Leistung beim Gaming und beim Filmeschauen bietet und trotzdem kein Vermögen kostet? Dann solltet ihr bei Amazon vorbeischauen. Dort bekommt ihr nämlich gerade den hochkarätigen High-End-4K-TV Samsung QLED QN91B mit stolzen 75 Zoll für nur 1499€ im Angebot. Laut Vergleichsplattformen gab es dieses Modell bislang noch nie günstiger:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Wenn ihr ihn nicht verpassen wollt, solltet ihr deshalb besser nicht zu lange zögern.

Samsung QLED QN91B: Das bietet der High-End-TV

Mini-LED und FALD: Der Samsung QN91B ist ein High-End-4-Fernseher aus 2022 und eine fast identische Variante des QN90B. Zwar bietet das Modell nicht das perfekte Schwarz eines OLED-TVs, der Kontrast ist durch das VA-Panel, die Mini-LED-Beleuchtung und Full Array Local Dimming aber trotzdem hoch. Bei Full Array Local Dimming (FALD) wird der Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, was durch die kleinen Leuchtdioden des Mini-LED-Displays besonders gut funktioniert.

Mit dem QLED-TV Samsung QN91B bekommt ihr sowohl beim Gaming als auch beim Filmeschauen eine Menge geboten.

Hohe Helligkeit und QLED: Außerdem bietet der Samsung QN91B eine gewaltige Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 cd/m2, mit der OLED-TVs nicht mithalten können. Dadurch kann er HDR voll ausnutzen kann und ist zudem sehr gut für die Nutzung bei hellem Sonnenlicht geeignet. Die QLED-Filterschicht sorgt zudem für eine verbesserte Farbdarstellung.

Toll fürs Gaming mit PS5 & Xbox Series X: Als Gaming-Fernseher ist der Samsung QN91B hervorragend geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist dadurch Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR und ALLM werden ebenfalls unterstützt, der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag beträgt bei 120Hz nur knappe 6 ms.

