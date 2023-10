Gaming-TV mit 77 Zoll & 120Hz: Riesigen LG 4K-OLED-Fernseher jetzt bei Amazon im Angebot sichern

Bei Amazon gibt's den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED B29 jetzt in stolzen 77 Zoll im Angebot.

Gerade könnt ihr bei Amazon einen 77 Zoll großen und hervorragend fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeigneten LG OLED 4K-Fernseher günstig abstauben: Für den LG OLED 77B29 bezahlt ihr jetzt nur noch 1999€ und somit nicht mal mehr die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung von 4499€. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Hier findet ihr ihn:

Günstiger bekommt ihr den 4K-TV laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Allerdings gibt es den Fernseher momentan auch bei MediaMarkt für 1999€ im Angebot, dort ist er jedoch nur noch in bestimmten Regionen verfügbar.

Was bietet der 4K-TV LG OLED B29?

High-End-TV aus 2022: Mit dem LG OLED B29 bekommt ihr einen hervorragenden High-End-4K-Fernseher. Dessen für diese Größe und Qualität sehr günstiger Preis lässt sich nur dadurch erklären, dass das Modell schon 2022 erschienen ist. Das sollte euch aber nicht vom Kauf abhalten, denn die Unterschiede zum Nachfolger LG OLED B39, der bei Amazon momentan 1000€ mehr kostet, sind eher gering.

Der LG OLED B29 bietet ein hervorragendes Bild und ist auch fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X sehr gut geeignet.

Hervorragendes Bild durch OLED: Wie der Nachfolger bietet auch der LG OLED B29 eine sehr hohe Bildqualität, die er vor allem der OLED-Technik verdankt. Diese sorgt mit ihren selbstleuchtenden Pixeln für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und eine hervorragende Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Der teurere LG OLED C27 ist zwar noch etwas besser aufgrund seiner höheren Helligkeit, in der Praxis fällt der Unterschied aber eher selten auf.

Toll fürs Gaming: Fürs Gaming ist der LG OLED B29 sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über zwei Anschlüsse mit HDMI 2.1, sodass mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming mit 120 fps in 4K-Auflösung möglich ist. Der Input Lag liegt bei sehr niedrigen 6 ms, was gerade in schnellen Multiplayer-Spielen von Vorteil ist. Durch VRR wird die Framerate des Fernsehers mit der Konsole synchronisiert, durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

