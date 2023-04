Gaming-TV im Angebot: 65 Zoll LG 4K Smart TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz jetzt günstig wie nie

Bei Otto gibt es gerade den 4K Smart TV LG QNED829QB für die Hälfte der UVP.

Gerade gibt es bei Otto einen toll fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeigneten 4K Smart TV im Angebot: Für den LG QNED829QB in stolzen 65 Zoll bezahlt ihr nur noch 799€ und somit die Hälfte der UVP von 1599€. Laut Vergleichsplattformen gab es den Fernseher noch nie so günstig. Auch die recht ähnlichen Modelle LG QNED816QA und QNED819QA bekommt ihr in 65 Zoll gerade nirgendwo für weniger als 999€. Hier geht's zum Angebot:

Der Deal ist Teil der Angebote der Woche bei Otto, unter denen ihr neben vielen weiteren 4K-Fernsehern auch günstige Laptops, Headsets, Smartwatches und mehr findet. Die Angebote laufen noch bis Dienstag, einzelne Deals könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

Wie gut ist der LG QNED829QB?

Der LG QNED829QB bietet tolle Gaming-Leistung zu einem günstigen Preis.

Quantum Dots & NanoCells: Der LG QNED829QB ist ein 4K-Fernseher aus 2022 und eine Variante des LG QNED80Q. Bei der Bildqualität gehört er zur Mittelklasse. Er verwendet LGs NanoCell-Technologie und kombiniert diese mit den Quantum Dots, die auch bei Samsungs QLED-TVs zum Einsatz kommen. Das sorgt für eine sehr gute Farbdarstellung. Beim Kontrast ist er teureren Modellen mit Local Dimming oder OLED-Display allerdings unterlegen.

Toll fürs Gaming mit PS5 & Xbox Series X: Der LG QNED829QB gehört zu den günstigsten LG-Fernsehern aus 2022, mit denen ihr die Leistung der PS5 und der Xbox Series X voll ausnutzen könnt. Das 120-Hz-Display und die zwei HDMI-2.1-Anschlüsse ermöglichen bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung. Zudem ist der Input Lag mit rund 5 ms bei 120 Hz sehr niedrig. Das verschafft euch vor allem in schnellen Multiplayer-Matches einen Vorteil.

Preis-Leistungs-Tipp fürs Gaming: Zusammengefasst ist der LG QNED829QB also ein Top-Kauftipp für alle, die einen sehr guten Gaming-Fernseher zu einem günstigen Preis möchte. Bei der Bildqualität schneidet er zwar deutlich besser ab als Low-Budget-TVs. Wer sehr hohe Ansprüche hat, wird aber wohl oder übel ein paar hundert Euro mehr für einen High-End-Fernseher ausgeben müssen.