Gaming-TV für PS5: 55 Zoll QLED-TV mit 120Hz & HDMI 2.1 zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Bei Amazon gibt es gerade Hisense QLED-TVs im Angebot, bei denen ihr durch Cashback zusätzlich sparen könnt.

Bei Amazon könnt ihr jetzt zwei 55 Zoll große QLED-TVs günstig abstauben: Den Hisense E7HQ gibt es für 429€ im Angebot. Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen derzeit ohnehin schon der günstigste Anbieter für den Fernseher. Es kommen aber noch 50€ Cashback durch eine parallel laufende Hisense-Aktion obendrauf, sodass ihr effektiv nur noch 379€ bezahlt. Nach Angaben von Idealo gab es das Modell noch nie so günstig.

Falls ihr es eine Stufe hochwertiger wollt, gibt es auch den Hisense U71HQ bei Amazon im Angebot. Für den Fernseher mit 120Hz-Display zahlt ihr noch 599€ (UVP: 999€) und bekommt 100€ Cashback obendrauf, sodass ihr effektiv bei 499€ landet:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten. Um das Cashback zu bekommen, müsst ihr den Fernseher bis zum 31. Juli auf der Aktionsseite von Hisense registrieren.

Was bieten der Hisense E7HQ und U71HQ?

Dank HDMI 2.1 ist der Hisense U71HQ ein sehr guter Gaming-Fernseher für PS5 und Xbox Series X.

Bildqualität: Der Hisense E7HQ und der Hisense U71Q verfügen beide über eine QLED-Filterschicht zur Verbesserung der Farbdarstellung, was sie von Low-Budget-TVs abhebt. Der U71HQ bietet darüber hinaus auch noch Full Array Local Dimming, das den Kontrast erhöht und für eine bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sorgt. Der U71HQ ist dem E7HQ deshalb ein gutes Stück überlegen.

Gaming: Der U71HQ verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind daher bis zu 120fps bei 4K-Auflösung möglich. Der Hisense E7HQ bietet nur ein 60Hz-Display, ihr bleibt also auf 4K 60fps beschränkt. Der Input Lag des U71HQ beträgt etwa 7 bis 8 ms mit 120 Hz, was ein sehr guter Wert fürs Gaming ist. Zum E7HQ fehlen uns leider exakte Daten, ihr könnt aber mit 10 bis 20 ms bei 60 Hz rechnen, was fürs Gaming noch immer gut ist.

