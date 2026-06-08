Die beste Smartwatch aus der Schweiz hat eine neue Version bekommen, die weniger als die Hälfte kostet!

Garmin macht bekannterweise die wohl besten Smartwatches der Welt. Diese Version lohnt sich meiner Meinung nach mehr als das Top-Modell!

Die fēnix 8 Pro ist mittlerweile bekannt und wird völlig zurecht als die wohl beste Smartwatch gehandelt, die Garmin jemals auf den Markt gebracht hat. Da steht die fēnix E oft so ein bisschen im Schatten. Aber wer von euch geht schon ernsthaft tiefseetauchen oder hat Bock, beim Joggen in sein Handgelenk zu quatschen? Ich denke mal die wenigsten. Wenn man diesen ganzen extremen Nischen-Schnickschnack einfach weglässt, spart man sich mit der fēnix E mehr als die Hälfte der Kohle! Dieses Modell teilt sich exakt dasselbe Betriebssystem, das auch in der schweineteuren fēnix 8 steckt.

Die selbe Software, die auch in der besten Uhr steckt

Das vielleicht größte Kaufargument haben wir ja gerade schon angerissen: das Betriebssystem. Da auf der fēnix E das identische Betriebssystem der großen Schwestern läuft, bekommt ihr hier die volle Breitseite an modernste Optik, schnelle Menüs und neusten Features.

Mein Favorit, der mir auch bei der fēnix 8 Pro schon gefallen hat, ist das dynamische Round-Trip-Routing. Wenn ihr beim Laufen spontan anders abbiegt, berechnet die Uhr die Route live im Hintergrund neu und sorgt dafür, dass ihr trotzdem exakt bei eurer vorab gewünschten Kilometerzahl wieder am Startpunkt ankommt. Die neuesten Trainingspläne und den Garmin-Krafttrainings-Coach (für den die Schweizer Marke sehr bekannt ist) gibt's natürlich auch. Dazu aber weiter unten mehr.

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In der Uhr schlummert exakt dasselbe topmoderne fēnix 8 Betriebssystem inklusive dynamischem Routing.

Die weltberühmten Garmin-Analysen

Wie schon gesagt, auch beim Sport- und Fitness-Tracking habt ihr hier alles. Ihr bekommt die vollen, weltberühmten Garmin-Analysen. Im sogenannten Morning Report erfahrt ihr jeden Morgen ganz genau, wie es um eure Trainingsbereitschaft und den HFV-Status steht. Also ob ihr richtig Gas geben könnt oder lieber eine entspannte Runde auf der Couch einlegt.

Für Triathleten ist die Multisport-Auto-Transition ein kleines Träumchen, weil die Uhr vollautomatisch erkennt, wann ihr vom Schwimmen aufs Rad und dann in die Laufschuhe wechselt, ohne dass ihr im Wettkampf-Stress an den Knöpfen rumfummeln müsst. Über 100 Sportprofile decken von Joggen bis hin zu Nischen wie Snowboarden, Surfen oder Kajakfahren so ziemlich alles ab.

Mit bis zu 16 Tagen Laufzeit und satten 32 Stunden Dauer-GPS lässt die Uhr klassische Smartwatches weinend in der Ecke stehen.

Ein absolutes Navigations-Monster

Beim Thema Navigation wird die Uhr ohnehin zum treuen Begleiter im Gelände, denn hier wurde absolut nicht geknausert. Mit den kostenlosen, weltweiten TopoActive-Karten navigiert ihr komplett offline und unabhängig vom Smartphone. Wenn ihr irgendwo im Nirgendwo ohne Netz steht, was in Deutschland des Öfteren vorkommen kann, kann euch das den Hintern retten.

Dazu kommen über 2.000 vorinstallierte Skigebiete samt Pisten-Schwierigkeitsgraden und Tausende Golfplätze weltweit. Die cleveren Features ClimbPro und NextFork zeigen euch bei fiesen Anstiegen genau, wie viele Höhenmeter und Steigungsprozente noch vor euch liegen, und warnen euch rechtzeitig vor der nächsten Weggabelung auf dem Trail.

Stabil wie ein altes Nokia

Zu guter Letzt verbaut Garmin hier das bekannte Panzer-Gehäuse der fēnix-Reihe. Ein faserverstärktes Gehäuse, eine edle Edelstahl-Lünette und eine Wasserdichtigkeit von 10 ATM sorgen dafür, dass die Uhr zum Hemd im Büro richtig hochwertig aussieht, am Wochenende aber auch härteste Stürze, Matsch und Eis problemlos mitmacht.

Wer eine kompromisslose, richtig schicke Outdoor- und Navigationsuhr sucht, aber genau weiß, dass er niemals Tiefseetauchen wird, liegt hier goldrichtig. Wenn ihr ohnehin lieber eine echte Stirnlampe aufsetzt, statt eine kleine LED-Leuchte an der Uhr zu nutzen, und beim Joggen nicht mit eurem Handgelenk telefonieren müsst, spart ihr euch gegenüber dem Top-Modell mehr als die Hälfte des Preises und das lohnt sich meiner Meinung nach um einiges mehr!

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!