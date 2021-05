Auch wenn es ein schlechtes Wortspiel ist, kann man den Amazon Prime Day als den Primus der Deal-Events bezeichnen. Zumindest hierzulande gibt es wenige Sales, die an die Menge an guten Angeboten des Prime Days herankommen. Normalerweise fand dieser immer im Juli statt, aber nachdem er bereits letztes Jahr verschoben wurde (in den Oktober), soll er 2021 Gerüchten zufolge früher kommen. Angeblich geht es dieses mal im Juni los. Sollten sich diese Gerüchte bestätigen berichten wir in diesem Artikel darüber.

Amazon Prime Day 2021

Was ist der Amazon Prime Day?

Im Verlauf des Prime Days hat Amazon stündlich wechselnde Flash-Deals, die nur für kurze Zeit verfügbar sind. Regelmäßiges Vorbeischauen kann also zu klasse Schnäppchen verhelfen. Dazu kommen die täglichen Angebote, bei denen ihr 24 Stunden Zeit habt um sie zu ergattern. Generell solltet ihr schnell sein, vor allem die besonders lohnenswerten Angebote sind nur in begrenzter Stückzahl vorhanden. Auch zu beachten ist, dass ihr für die Deals eine Amazon Prime Mitgliedschaft braucht.

Welche Vorteile bietet Amazon Prime?

Abgesehen von den Prime Deals bekommt ihr Zugriff zum Streaming-Dienst Amazon Prime Video und könnt euch Filme und Serien-Highlights wie Vikings, Invincible oder Der Pate ansehen. Zudem profitiert ihr bei vielen Artikeln von kostenlosem und schnellen Versand. Mit Prime Gaming könnt ihr jeden Monat einige kostenlose Spiele und ingame-Inhalte abgreifen.

Wer am Prime Day mitmachen will, noch nie Prime hatte und kein langes Abo abschließen will, kann sich auch eine 30-tägige Probemitgliedschaft holen.

Amazon Prime 30 Tage testen

Welche Angebote kann man erwarten, welche lohnen sich?

Wir wissen noch nicht welche Produkte tatsächlich im Angebot sein werden, aber wir wagen eine kleine Prognose und empfehlen euch lohnenswerte, potentielle Angebote rund um Konsolen, Spiele und weitere Artikel, die bei entsprechendem Rabatt einen Blick wert sind.

PS5 und Xbox Series X zum Prime Day?

Obwohl der Release der neuen Konsolen schon etwas zurückliegt sind sie immer noch nicht in ausreichender Stückzahl verfügbar. Große Sale-Events wie der Prime Day böten sich für einen großen Schwung neuer Konsolen an, damit rechnen können wir aber nicht. Auch ein Rabatt auf die Konsolen ist nicht zu erwarten.

Ältere Konsolen könnten aber durchaus vorhanden sein. Diese sind durchaus noch lohnenswert, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es kaum exklusive "Next-Gen" Spiele gibt. Die meisten Series X/PS5 Titel sind auch auf den Vorgängern spielbar.

PS5 bei Amazon

Xbox Series X bei Amazon

Cyberpunk 2077 und andere Spiele

Spiele eignen sich auch ganz hervorragend für Deal-Events wie den Prime Day. Ein heißer Kandidat ist Cyberpunk 2077: Nach den Verbesserungen des ersten Mega-Patches ist das Spiel deutlich besser geworden. Und alt genug für fette Rabatte ist es auch! Eine Kaufempfehlung zu CD Project Reds neusten Spiel können wir euch aber nur aussprechen, wenn ihr eine Xbox Series Konsole oder PS5 besitzt, auf den Vorgängern läuft das Spiel noch immer nur leidlich.

Abgesehen davon gibt es natürlich einige weitere Titel, bei denen ihr zugreifen solltet, wenn sie reduziert verfügbar sind. Wir können folgende Spiele empfehlen

4K-TVs haben großes Sparpotential

Je teurer das Gerät der Träume, desto mehr lohnt sich der Kauf bei einem Sale. 30 Prozent Rabatt auf ein Spiel sind eine Ersparnis von ein paar Euro, 30 % bei einem 2.800 Euro teurem Fernseher wie dem LG OLED65C17LB sind das hingegen schon satte 840 Euro. Apropos LG OLED65C17LB: dieser 65" große 4K-TV mit HDMI 2.1 ein wirklich gutes Gerät, das perfekt zu den neuen Konsolen passt.

LG OLED65C17LB 65" 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 bei Amazon

Die besten Angebote des Prime Day 2020

In die Zukunft können wir nicht blicken, in die Vergangenheit aber schon! Vergangene Prime Days sind ein guter Richtwert für das, was uns dieses Jahr erwarten könnte. Womit definitiv gerechnet werden kann ist, dass von Amazon selbst hergestellte Produkte wie Amazon Echo oder die Kindle-Geräte im Angebot sein werden. Diese Produkte gab es unter anderem im letztjährigen Deal-Event:

Wie gut sind die Deals am Prime Day wirklich?

Natürlich kann nicht jeder Artikel um 80 Prozent reduziert sein, aber mit einem Preisnachlass von ca. 30 Prozent kann man durchaus rechnen. Spar-Potential bietet der Prime Day definitiv, ihr solltet aber dennoch auf jeden Fall aufpassen; nicht jeder Deal ist immer so gut wie er im ersten Moment erscheint. Deswegen solltet ihr immer die Preise vergleichen und nur das kaufen, was ihr tatsächlich braucht.