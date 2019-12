Weihnachten steht nun unmittelbar bevor und wer jetzt noch ein Geschenk braucht, greift am besten zu digitalen Angeboten. Auch hierbei könnt ihr dank Medion sogar noch ein paar Euro sparen. Im Medionshop gibt es mehrere Spiele für Nintendo Switch als Nintendo eShop Code deutlich günstiger. Darunter aktuelle Top-Titel wie Pokémon Schwert. Wer also zu Weihnachten Spiele für die Nintendo Switch verschenken will, sollte sich diese Angebot genauer anschauen.

Nintendo Switch Spiele als eShop Key kaufen

Die besten Spiele im Angebot: Medion bietet im Angebot insgesamt acht Spiele für die Nintendo Switch günstiger an. Alle kosten jeweils 49,48 Euro und sind somit um 18 Prozent reduziert. Es handelt sich dabei um sehr gute Spiele, die ihr bedenkenlos verschenken könnt. Sie garantieren alle jede Menge Spielspaß. Besonders interessant sind hierbei:

Alle Nintendo Switch Spiele im Angebot

PS4 Guthaben kaufen: Neben den Angeboten für die Nintendo Switch könnt ihr im Medionshop auch Guthabenkarten für PS4 kaufen und zu Weihnachten verschenken. Diese sind zwar nicht im Angebot, aber ein mögliches Last-Minute-Geschenk. Das Guthaben kann dann für den aktuellen Sale im PlayStation Store eingesetzt werden.

PlayStation Guthabenkarten digital kaufen