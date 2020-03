Amazon bietet ab sofort die Ghost of Tsushima Collector's Edition für PS4 zum Vorbestellen an. Das exklusive PS4-Spiel hat nun außerdem endlich ein Release-Datum erhalten und erscheint am 26. Juni 2020. Passend zur Ankündigung gibt es einen neuen Story-Trailer, den ihr euch am Ende der News anschauen könnt.



Was ist Ghost of Tsushima? Das Open World-Action-Spiel schickt euch als Samurai ins alte Japan. Tsushima ist eine frei begehbare Insel und bietet daher neben den Story-Missionen noch eine Vielzahl an Nebenmissionen. Alles was ihr zur Story und dem Gameplay wissen müsst, haben wir euch gesondert zusammengefasst.

Ghost of Tsushima Collector's Edition vorbestellen

Jetzt bei Amazon kaufen: Die Collector's Edition für Ghost of Tsushima kostet euch 229,99 Euro. Amazon rechnet derzeit mit einer Freigabe ab 18 und daher kommt noch fünf Euro Versandkosten dazu. Somit kostet euch die CE insgesamt 234,99 Euro.

Das sind die physischen Inhalte: Das besondere Highlight der Sammleredition ist die Sakai-Maske mit Gestell.

Sakai-Maske und Gestell

Vollversion des Spiels

SteelBook

Karte aus Stoff zur Insel von Tsushima

Sashimono Kriegsbanner

Furoshiki Wickeltuch

Mini-Artbook mit 48 Seiten

Das sind die digitalen Inhalte:

Design Ghost of Tsushima

Held von Tsushima-Skin-Set (Goldene Maske, Rüstung, Schwert-Kit, Pferd und Sattel)

1 Technikpunkt

Talisman der Gunst Hachimans

Kommentar des Directors

Wer keine Collector's Edition braucht, kann noch zwischen zwei anderen Editionen wählen. Einmal die Standard und eine Special Edition. Letztere beinhaltet neben dem Spiel ein SteelBook und alle digitalen Inhalte, die auch in der CE enthalten sind.