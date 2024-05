Glückspilz findet absurd gutes Schnäppchen, gibt 19 € aus, um seinen PC mit einer GPU aufzurüsten, die sonst über 300 € wert ist

So einen guten Deal bei einer Grafikkarte macht man auch nicht alle Tage. (Bild: Reddit / Dredv1)

Wer gute Hardware in seinen PC verbauen möchte, der muss gerne mal ordentlich Geld hinblättern – oder man ist einfach so ein Glückspilz wie dieser Gamer hier, der für eine neuwertige Grafikkarte, die normalerweise im Laden über 300 Euro kostet, umgerechnet nicht einmal 20 Euro bezahlt hat.

Gamer macht richtig gutes Schnäppchen bei Überraschungstüten-Grafikkarte

"Einer der absurdesten Funde am Restock-Tag", erklärt Redditor Dredv1 stolz in einem Post, in dem er sein neues Schnäppchen präsentiert. Der Gamer konnte sich nämlich eine RX 6650 XT-Grafikkarte von AMD sichern und das für gerade einmal 28 kanadische Dollar – umgerechnet etwa 18,90 Euro.

Zwar ist das AMD-Modell schon 2022 erschienen, trotzdem hat die GPU heute noch einen Preis von rund 320 Euro und ist damit eine perfekte Mittelklasse-Grafikkarte, wenn ihr nicht gerade in 4K zocken wollt.

Für den Redditor war es definitiv ein Glücksgriff, er oder sie konnte damit nämlich den eigenen PC von einer bisherigen RX 5700 XT, die schon 2019 erschienen war, aufrüsten.

Aber wie kommt man an so ein absurd gutes Schnäppchen, bei dem man über 95% des Preises sparen kann? Ganz risikofrei war die Anschaffung des Redditors tatsächlich nicht. Den Deal hat die Person nämlich beim kanadischen Discounter Krazy Binz gefunden.

Wie eine Person in den Kommentaren erklärt, kauft der Laden reihenweise Amazon-Rückgaben auf und verkauft diese dann zu Spottpreisen weiter – allerdings scheint Krazy Binz die Ware nicht vorab zu überprüfen. Ob man hier also voll funktionsfähige Schnäppchen oder kompletten Schrott bekommt, ist reiner Zufall.

User Dredv1 hatte aber augenscheinlich nicht nur Glück, sondern sich auch gut vorbereitet. Er hatte sich vorab nämlich angeschaut, welche neuen Waren der Discounter am nächsten Tag bekommt. Nachdem er die Grafikkarte entdeckt hatte, entschloss er sich kurzfristig, sich ganze zwei Stunden vor der Eröffnung am nächsten Morgen anzustellen.

Am Ende konnte er oder sie dann eine RX 6650 XT ergattern und hat sie direkt in den eigenen PC gesteckt – mit zufriedenstellendem Ergebnis, denn die Grafikkarte funktioniert einwandfrei und scheint tatsächlich neuwertig zu sein.

Das es sich hier um ein absurd gutes Angebot handelt, zeigen auch die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag unschwer. Hier tummeln sich haufenweise Leute, die dem Redditor mit etwas humorvollem Zähneknirschen für seinen Fund gratulieren – schließlich kann nicht jeder so viel Glück bei der Suche nach dem nächsten Hardware-Schnäppchen haben.

User DigitalGT fasst wohl gut zusammen, was wir alle denken: "Ich glaube, der Typ hat den besten Deal im ganzen Subreddit gewonnen."

