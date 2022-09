God of War Ragnarök: Exklusive PS5 und PS4 Launch Edition bei MediaMarkt

Kaum ein Spiel, das noch 2022 erscheint, wird so heiß ersehnt wie God of War Ragnarök. Allen brennt es unter den Fingernägeln, wieder in Kratos Haut zu schlüpfen und seine Geschichte zu erleben. Wie und ob das Ende der Welt eintritt, wie die Konfrontation mit Thor aussehen wird und ob das Spiel dem Hype gerecht wird erfahren wir am 9. November.

Praktisch: Bestellt ihr die PS5 oder PS4-Version bei MediaMarkt, bekommt ihr exklusive Boni gratis obendrauf. Also auf in den Shop, vorbestellen und in zwei Minuten auf Götter-Jagd gehen.

God of War geht endlich weiter

Nachdem sich Kratos im vierten Teil der legendären Action-Reihe mit Thors Söhnen messen musste, bekommt er es diesmal mit dem mächtigsten der Asen höchstselbst zu tun. Auch Freya dürfte nicht mehr gut auf den Kriegsgott einer anderen Welt zu sprechen sein, hat er ihr doch ihren geliebten Sohn genommen. Die Zeichen sind eindeutig: Das Ende, der große Krieg, Ragnarök kommt.

Während alle Götter Midgards auf der Jagd nach Kratos sind und das Ende der Welt bevorsteht, ist Atreos, bzw. Loki, auf der Suche nach seinem wahren Ich und dem Willen seiner verstorbenen Mutter. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass auch God of War Ragnarök die vom Vorgänger neu eingeführte Tradition einer grandiosen Story fortsetzt.

Die ersten Gameplay-Szenen zeigen, dass auch in diesem Bereich die in der letzten Runde etablierten Stärken mitbringt. Erlebt intensive, taktische Action-Kämpfe, Rollenspiel-Elemente und entdeckt eine wunderschöne Welt voller Geheimnisse und Gefahren.

Exklusive Launch Edition bei MediaMarkt

Allzu lange ist es bis zum God of War Ragnarök Release nicht mehr, da kann man sich schon mal Gedanken darüber machen, wo man das Spiel vorbestellt. Ihr wollt auf Goodies nicht verzichten, aber die vermutlich ohnehin in Sekunden ausverkaufte Jötnar Edition ist zu teuer? Kein Problem, denn bei MediaMarkt bekommt ihr das Spiel inklusiver cooler Dreingaben und das für den normalen Kaufpreis!

Neben einem exklusiven Lanyard im Runen-besetzten God of War Stil bekommt ihr jeweils einen Rüstungs-Skin für Kratos und Loki.