In Googles neuem Gebäude gibt es so viele WLAN-Probleme, dass die einzige Lösung darin besteht, in nahegelegenen Cafés zu arbeiten

Hochmodernes Gebäude, aber kein WLAN.

Google ist eines der bekanntesten Technologieunternehmen. Viele dürften die Firma aufgrund ihrer Suchmaschine kennen, die sie täglich nutzen. Aber auch Funktionen wie Google Drive und Google Maps oder Plattformen wie YouTube gehören dem Unternehmen und sind nicht mehr wegzudenken.

Aktuell forscht und arbeitet Google an vielen Projekten, die im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz stehen. Bei so einem hochmodernen Unternehmen könnten wir erwarten, dass auf technischer Seite alles glattläuft, oder? Tatsächlich häufen sich jetzt die Beschwerden von Mitarbeitenden, da sie keinen Internetzugang haben (via 3djuegos.com).

Google hat Probleme mit dem WLAN

Was sind das für Beschwerden? Google hat vor einigen Monaten einen eigenen Campus designt und gebaut. In diesem sollen die Projekte mit KI durchgeführt werden. Google bewirbt den „Bay View and Charleston East“-Campus in einem Video:

Es gibt dabei nur ein Problem: Die Ingenieur*innen, die dort arbeiten, haben keine zuverlässige WLAN-Verbindung. Es nützt nichts, dass das Gebäude ein Hingucker ist, wenn es seinen Zweck nicht erfüllt.

Die Mitarbeitenden müssen auf andere Mittel ausweichen und verwenden Ethernet-Kabel oder erstellen mobiles WLAN mit ihren Smartphones. Eigentlich gibt es schicke Arbeitsbereiche mit Sesseln, die allerdings nicht genutzt werden können, da die Ethernet-Kabel die Mitarbeitenden an den Schreibtisch fesseln.

Für einige ist es sogar so schlimm, dass sie in nahegelegene Cafés ausweichen und dort das WLAN zum Arbeiten nutzen. Trotz des neu gebauten Campus sind die Büros also wie leergefegt. Dabei hilft es nicht, dass Google seinen Mitarbeitenden nur zwei Tage Home Office zugesteht (via Reuters).

Woran liegt das? Es wurden zahlreiche Beschwerden eingereicht, doch Google hat das Problem immer noch nicht gefunden. Viele vermuten, dass das Dach des Gebäudes Schuld sei. Es ist wellenförmig mit Fischschuppen gestaltet, doch anscheinend verursacht es Störungen im WLAN-Signal.

Obwohl es sich um eines der weltweit größten Technologieunternehmen handelt, kann Google das Problem nicht lösen. Somit müssen die Mitarbeiter*innen sich andere, kreative Lösungen einfallen lassen. Vor allem mit dem Video, in dem das Gebäude beworben wird, wirkt das ganze lustig.

Habt ihr schon einmal ähnliche Erfahrungen im Job gemacht?