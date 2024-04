In diesem neuen Soulslike könnt ihr jederzeit eine übermächtige Knarre zücken, wenn's euch zu schwer wird

Hat Krill die Flausen dicke, kann er auch zur Knarre greifen.

Another Crab's Treasure ist ein neues Indie-Soulslike, das sich nicht so ernst nimmt wie andere Genre-Vertreter. Aber nicht nur damit bietet es eine schöne Abwechslung zur Genre-Norm. Der Titel hat zwar nur einen Schwierigkeitsgrad, daneben aber auch einen Assistenzmodus für alle, denen das zu schwer ist.

Darunter findet sich eine Option, mit der die Unterwasser-Action nicht nur um ein Vielfaches einfacher wird, sondern die auch einfach witzig ist.

Dieses Assistenz-Feature ist mehr als ungewöhnlich

Another Crab's Treasure, bei dem ihr in die Rolle des kleinen Einsiedlerkrebses Krill schlüpft, ist sicher nicht das schwierigste Souls-Spiel, trotzdem müsst ihr Genre-typisch präzise auf Angriffsmuster der Gegner reagieren. Segnet ihr das Zeitliche, müsst ihr außerdem eure Erfahrungspunkte wieder da einsammeln, wo ihr ins (See-)Gras gebissen habt.

Wird euch das Ganze dauerhaft oder nur mal an einer einzelnen Stelle zu schwierig, könnt ihr jederzeit während des Spielens die Assistenzeinstellungen aufrufen. Hier findet ihr die Option: "Krill eine Schusswaffe geben". Das Großartige daran: Krill ist nun mal ein kleines Tierchen, bekommt aber eine normale "Wumme" in die Scherenhände, die dann einfach um ein vielfaches größer ist als er selbst.

Die Schusswaffe kann er gleich für mehrere Zwecke einsetzen: Er kann mit nur einem Treffer Level- und sogar Boss-Gegner umnieten. Weil sie aber so groß ist, dient die Knarre gleichzeitig als Rüstung, in der er sich auch verstecken kann.

Hierfür müsst ihr wissen: In Another Crab's Treasure müsst ihr im Normalfall ständig nach neuen schützenden Panzerungen suchen. Von Bananenschale über den Flaschendeckel bis hin zur Getränkedose ist so einiges möglich. Weil diese "Panzer" nur über begrenzte Haltbarkeit verfügen, wechselt ihr sie ständig. Die Pistole ist allerdings ziemlich widerstandfähig und zerbricht nicht so schnell.

1:11 Neues Soulslike ist von Sekiro inspiriert, aber lässt euch als süße Krabbe am Meeresgrund kämpfen

Hängt ihr also mal an einer Stelle im Spiel und kommt nicht weiter, könnt ihr sie einfach schnell im Menü aktivieren, die fiesen Feinde aus dem Weg räumen, sie wieder deaktivieren und dann ganz normal weiterspielen. Dazu müsst ihr nicht einmal zurück ins Hauptmenü.

Das ist nicht alles in Sachen Accessibility

Tut ihr euch allgemein schwer, habt aber Lust, die witzige Story um Krill, der wegen Steuerhinterziehung sein Muschel-Zuhause verliert, zu genießen, müsst ihr aber nicht gleich zur Pistole greifen. Daneben könnt ihr nämlich noch weitere, nicht ganz so übermächtige Assistenz-Features aktivieren.

Diese Assistenz-Features gibt es: Verstärkte Panzerhaltbarkeit (Rüstungshaltbarkeit)

Erlittenenen Schaden verringern

Niedrigere Gegner-Gesundheit

Länger unbesiegbar beim Ausweichen

Zusätzliches Parier-Zeitfenster

Gegenstandsverlust bei Tod verhindern

Fallgruben-Schaden vermeiden

Spiel-Geschwindigkeit verringern

Krill eine Schusswaffe geben Diese weiteren Optionen könnten euch interessieren: Grafik: Bewegungsunschärfe (ein/aus)

Bewegungsunschärfe (ein/aus) Steuerung: Rumpel Intensität (in Prozent einstellbar)

Rumpel Intensität (in Prozent einstellbar) Gameplay: Fokusziel einrahmen, Automatische Neuausrichtung nach Krill, Bildschirmwackeln (in Prozent einstellbar)

Wir können euch Another Crab's Treasure also auch empfehlen, falls ihr absolute Souls-Neulinge seid und euch noch nie an das Genre rangewagt habt. Allgemein passen die individuellen Schwierigkeitsanpassungen, die Frust entgegenwirken, natürlich auch super zum gutgelaunten, humorvollen Ansatz des Spiels.

Seid ihr aber Souls-Veteran*innen. empfehlen wir euch, den Titel stattdessen in der Standard-Schwierigkeit (also ohne Zuschaltung von Assistenz-Features) zu versuchen und gehen davon aus, dass ihr so gut zurechtkommen werdet. Aber ausprobieren solltet ihr die Wumme trotzdem mal, einfach weil sie so witzig aussieht und es lustig ist, Bosse mit einem einzigen Treffer umzuhauen!

Wie gefällt euch dieses ziemlich außergewöhnliche Assistenz-Feature?