Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist und dabei lieber nicht mehr als 600 Euro ausgeben möchte, sollte sich das Angebot bei MediaMarkt anschauen. Hier bekommt ihr derzeit das Google Pixel 4 für nur 555 Euro und somit zum aktuellen Bestpreis. Drei Farben stehen euch beim Handy von Google zur Wahl.

Das Google Pixel 4: Das innovative Handy

Das macht das Google Pixel 4 aus: Allen voran bietet es eine Motion Sense-Gestensteuerung. Dies macht es zum ersten Smartphone mit einer Gestenerkennung per Miniatur-Radar. Somit könnt ihr das Handy teils mit intuitiven Gestern steuern und müsst es nicht berühren.



Des Weiteren verspricht Google sehr gute Nachtaufnahmen. So verfügt es über eine Nachtsichtfunktion, mit der ihr auch in dunkler Umgebung noch sehr gute Bilder ohne Blitz machen könnt. Natürlich kommt beim Google Pixel 4 auch der Google Assistant zum Einsatz.



Technisch erhaltet ihr folgende Ausstattung:

64 GB Speicherplatz

Dual-SIM

6 GB RAM

5,7 Zoll OLED-Display mit bis zu 90 Hz

Rückkamera mit Dual-Pixel-Technologie mit 12 MP & 16 MP und Telemotiv

Frontkamera mit 8 MP-Weitwinkelobjektiv

Android 10 als Betriebssystem

Prozessor: Snapdragon 855

Zur Auswahl stehen die Farben Just Black, Oh So Orange und Clearly White. Im Angebot bei MediaMarkt kostet das Google Pixel 4 nur 555 Euro. Wie lange dieser Deal gilt, ist uns aktuell nicht bekannt.

Google Pixel 4 Handy kaufen

Alternativ könnt ihr das Google Pixel 4 Smartphone ebenfalls für 555 Euro bei Saturn kaufen.