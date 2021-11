Das Pixel 6 ist das neueste Smartphone, das direkt von Google kommt. Mit einem neuen hauseigenen Prozessor und purem Android möchte Google endlich zu den ganz großen Playern auf dem Markt anschließen. Bei MediaMarkt bekommt ihr das Gerät zusammen mit einem Telekomvertrag aktuell günstiger.

Google Pixel 6 mit Telekomvertrag: So gut ist das Angebot

Das steckt im Angebot: MediaMarkt schnürt hier ein attraktives Paket. Ihr bekommt das Google Pixel 6 und dazu einen Telekomvertrag mit 40 GB Datenvolumen und Allnet Flat. Das Gerät kostet einmalig 99 Euro. Dazu kommt der Anschlusspreis von 39,99 Euro. Monatlich werden dann weitere 39,99 Euro fällig. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Eure Ersparnis: Gerechnet auf 24 Monate kostet euch das Angebot insgesamt 1098,75 Euro. Mobilcom Debitel bietet den Vertrag auch einzeln an. Dieser kostet 29,99 Euro monatlich und hat einen Anschlusspreis in Höhe von ebenfalls 29,99 Euro. Das Google Pixel 6 kostet bei MediaMarkt aktuell 649 Euro, günstiger ist es auch anderswo nicht zu finden. Zusammengerechnet ergibt sich im Einzelkauf ein Preis von 1398,75 Euro. Bei MediaMarkt spart ihr aktuell also ganze 300 Euro!

Seid ihr auf der Suche nach guten Deals zum Singles Day? Dann solltet ihr hier weiterlesen:

6 0 Mehr zum Thema MediaMarkt & Saturn – Singles Day Sale: 11% Rabatt auf fast alles [Anzeige]

Alternative: Telekomvertrag mit 540 Euro MediaMarkt Gutschein

Solltet ihr kein Interesse am Pixel 6 von Google haben, könnt ihr bei MediaMarkt dennoch jede Menge sparen. Den selben Vertrag wie oben bekommt ihr nämlich auch im Paket mit einem MediaMarkt Gutschein im Wert von 540 Euro! Mit dem könnt ihr dann selbst entscheiden, welches Gerät ihr dazu haben möchtet. Besonders im Schnäppchenmonat November lohnt sich dieser Deal.

Darüber hinaus hat MediaMarkt mehrere dieser Kombinationsangebote. Je kleiner der Vertrag, desto kleiner letztlich auch der Gutscheinwert. Wenn ihr aber einen Vertrag im Telekomnetz sucht, solltet ihr euch folgende Optionen defintiv genauer anschauen: