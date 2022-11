Holt euch jetzt das neue Google Pixel 7 günstig mit Handyvertrag

Na, auf der Suche nach einem neuen Smartphone? Oder braucht ihre dringend mehr Datenvolumen? In beiden Fällen bekommt ihr bei MediaMarkt noch bis zum 8. November das passende Angebot. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Top-Tarifen mit dem brandaktuellen Google Pixel 7.

Das haben die Tarife zu bieten

Egal ob ihr viel surft oder Sparfüchse seid – beide Tarife sind den Preis mehr als wert. Bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten bekommt ihr bei beiden das Google Pixel 7 obendrauf. Der Vodafone Tarif ist der günstigere mit 15 GB Datenvolumen. Wenn euch das nicht reicht, ist der o2 Grow Tarif der bessere für euch: Auf die imposanten 40 GB Datenvolumen kommen alle 12 Monate noch mal 10 GB drauf.

Egal wie ihr euch entscheidet – Mit dem Google Pixel 7 trefft ihr definitiv die richtige Wahl. Also worauf wartet ihr? Buchen, Surfen, Sparen!

Der o2 Grow Tarif inkl. Google Pixel 7:

Google Pixel 7 128 GB ( Wert: 649€ )

) 40 GB Datenvolumen (+10 GB alle 12 Monate)

FLAT Telefonie und SMS in alle dt. Netze

100€ Wechselbonus

Connect-Option: Auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar. Bis zu 2 zusätzliche SIM-Karten mit Telefon- und SMS-Flat und 7 Datenkarten kostenlos hinzufügen. Auf Wunsch auch als eSIM.

Monatlicher Grundpreis : 34,99€

: 34,99€ Einmaliger Gerätepreis : 99€

: 99€ Anschlusspreis: 39,99€

Der Vodafone green LTE Tarif inkl. Google Pixel 7:

Google Pixel 7 128 GB ( Wert: 649€ )

) 15 GB Datenvolumen

FLAT Telefonie und SMS in alle dt. Netze

50€ Wechselbonus: SMS mit "Bonus" an 22234

Monatlicher Grundpreis : 29,99€ (ab dem 25. Monat 31,99€)

: 29,99€ (ab dem 25. Monat 31,99€) Einmaliger Gerätepreis : 29€

: 29€ Anschlusspreis: 39,99€

So gut ist das Google Pixel 7

Auch wenn Samsung und Apple den Markt dominieren – Google muss sich mit seinem neuen Flaggschiff nicht vor der Konkurrenz verstecken. Mit der Kamera schießt ihr beeindruckende Bilder, die ihr dann auf dem farbenprächtigen und extrem scharfen Display bewundern könnt. Auch die Hardware kann sich sehen lassen und dementsprechend flott gestaltet sich die Bedienung des Smartphones.

Spiele wie Genshin Impact, Hearthstone oder Diablo Immortal laufen wunderbar flüssig über den Bildschirm eures Mini-Supercomputers. Alles in allem eine echte Empfehlung für alle, die ab und an ein Smartphone in den Händen halten.