Google Pixel 8 im Angebot: High-End-Handy mit 120Hz OLED-Display und 7 Jahren Updates zum Top-Preis sichern

Das erst wenige Monate alte Google Pixel 8 gibt's jetzt schon zum Schnäppchenpreis.

Falls ihr nach einem neuen Handy sucht und zu einem leistungsstarken Modell greifen wollt, an dem ihr auch in einigen Jahren noch Freude haben könnt, dann hat Alternate jetzt das passende Angebot für euch. Dort bekommt ihr nämlich gerade das erst im Oktober 2023 erschienene High-End-Smartphone Google Pixel 8 in der 128-GB-Version für nur 655€ im Angebot:

655€ sind ein hervorragender Preis für das 5G-Smartphone. Zum Vergleich: Bei Amazon, wo gerade ein großer Google Pixel Sale läuft, durch den ihr das Handy ebenfalls günstiger bekommt, kostet es trotzdem noch immer rund 719€. Alternate macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft.

Was kann das Google Pixel 8?

Das Google Pixel 8 gibt's in drei Farben, für 655€ bekommt ihr aber nur die Hazel-Version (Mitte). Die anderen beiden sind mit 669€ bei Alternate etwas teurer.

Helles OLED-Display mit 120Hz: Im Vergleich zum Vorgänger hat das Google Pixel 8 unter anderem beim OLED-Display deutlich nachgebessert. Dieses bietet nun eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120Hz statt 90Hz, außerdem wurde die Helligkeit auf bis zu 2000 cd/m2 erhöht. Dadurch stellt selbst helles Sonnenlicht kein Problem mehr dar, zudem kann das unterstützte HDR10+ hervorragend ausgenutzt werden und für strahlende Farben sorgen.

Mehr Leistung mit neun Prozessorkernen: Auch beim Prozessor gibt es Fortschritte: Der neue Google Tensor 3 Chipsatz hat stolze neun Kerne statt acht, die noch dazu höhere Geschwindigkeiten (bis zu 3,0 GHz) erreichen als der Tensor 2 des Google Pixel 7. In Verbindung mit den 8 GB Arbeitsspeicher habt ihr so genügend Power für Spiele.

Zukunftssicher: Mit dem Google Pixel 8 bekommt ihr ein Handy, auf dem auch in einigen Jahren noch neue Apps laufen werden. Google verspricht nämlich, das aktuell mit Android 14 laufende Smartphone sieben Jahre lang nicht nur mit Sicherheitsupdates, sondern auch mit Betriebssystemupdates zu versorgen. Gedanken solltet ihr euch allerdings um den Speicherplatz machen, denn der ist beim Google Pixel 8 nicht erweiterbar. Wer viel Platz braucht, sollte deshalb gleich zur 256-GB-Version greifen, die es mit 749€ bei Alternate gerade ebenfalls relativ günstig gibt:

Weitere Schnäppchen oder auch interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: