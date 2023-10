Google Pixel 8: Bestellt die neuen Android-Handys jetzt vor und sichert euch die Pixel Watch 2 oder Pixel Buds Pro gratis dazu

Schnappt euch jetzt die neuen Pixel-Handys!

Google hat wie erwartet das neue Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro sowie die Pixel Watch 2 vorgestellt. Die Geräte erscheinen allesamt am 12. Oktober und können jetzt vorbestellt werden. Bis zum 16. Oktober könnt ihr euch dabei sogar eine Gratis-Zugabe in Form der Pixel Watch 2 oder der Pixel Buds Pro sichern.

So kommt ihr an eure Prämie: Wer bis zum 16. Oktober eines der beiden Handys vorbestellt, kann sich eine schicke Prämie sichern. Zum Google Pixel 8 gibt es die Pixel Buds Pro dazu, das Pixel 8 Pro qualifiziert euch sogar für eine kostenlose Pixel Watch 2 (WiFi).

So oder so müsst ihr euren Kauf zwischen dem 27. Oktober und dem 29. November auf der Aktionsseite registrieren. Eure Prämie wird euch dann in 30 bis 60 Tagen zugeschickt.

Google Pixel 8 Pro vorbestellen und Pixel Watch 2 gratis sichern

Alle Infos zum Google Pixel 8 Pro: Das Pixel 8 Pro ist das neue Flaggschiff-Modell der Pixel-Reihe und ist dementsprechend stark ausgestattet. Es kommt in zwei Ausführungen mit entweder 128 GB oder 256 GB internem Speicher.

Zum Pixel 8 Pro gibt's die Pixel Watch 2 gratis dazu!

Bei den Farben habt ihr die Wahl zwischen Bay (blau, wie auf dem Foto), Obsidian und Porcelain. Das Handy erscheint am 12. Oktober und kann jetzt vorbestellt werden. Die Variante mit 128 GB kostet dabei 1099€, die mit 256 GB 1159€. Vergesst nicht, eure Bestellung auf der Aktionsseite zu registrieren, um eine Pixel Watch 2 (WiFi) gratis abzustauben.

Pixel 8 und Pixel Watch 2 vorbestellen

Die etwas kleinere und abgespeckte Variante ist das "normale" Google Pixel 8, das ebenfalls mit 128 und 256 GB angeboten wird und in drei Farben kommt: Obsidian, Rose und Hazel. Die 128 GB-Variante kostet euch 799€, die etwas größere 859€.

Wenn ihr das Smartphone bis zum 16. Oktober kauft, könnt ihr euch über die Aktionsseite die hervorragenden Pixel Buds Pro gratis sichern.

Zu guter Letzt wurde noch die überarbeitete Pixel Watch 2 vorgestellt. Die Smartwatch könnt ihr wie gewohnt entweder mit LTE oder "nur" mit WiFi bestellen. Die WiFi-Version kostet 399€, für die mit LTE werden 449€ fällig. Die Uhr gibt es in den Farben Champagne Gold/Hazel, Matte Black/Obsidian, Polished Silver/ Bay und Polished Silver/ Porcelain.

Wenn ihr die Watch bis zum 16. Oktober bei MediaMarkt oder Saturn kauft, bekommt ihr vom jeweiligen Anbieter einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50€ als kleines Geschenk.

Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben möchtet, was die neuesten Veröffentlichungen und attraktiven Sonderangebote in den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung betrifft, lohnt es sich, regelmäßig einen Blick auf unsere GamePro Deal-Übersicht zu werfen. Außerdem empfehlen wir euch, diese Artikel hier nicht zu verpassen: