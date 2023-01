Google Stadia macht diese Woche dicht und sagt mit einem letzten Spiel 'Danke'

Etwas mehr als drei Jahre hat Googles Spieleplattform Stadia gelebt, in dieser Woche wird der Service endgültig zu Grabe getragen. Am Mittwoch werden die Server abgeschaltet, dann lässt sich der Dienst nicht mehr nutzen und wird als ambitioniertes, aber eben auch gescheitertes Projekt in die Geschichte eingehen.

Bevor es allerdings soweit ist, hat Google noch eine Art Abschiedsgeschenk und Dankeschön für alle, die Stadia genutzt und/oder die Treue gehalten haben. Denn mit "Worm Game" wurde nun kurz vor dem Exitus noch ein Spiel veröffentlicht, das einst als Testprojekt für die Plattform diente, um bestimmte Funktionen zu testen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Worm Game ist Titel im Stil des guten alten Snake, das vor der Smartphone-Revolution Anfang der 2000er auf vielen Handys zu finden war. Ihr steuert darin einen Wurm, der Punkte auf dem Bildschirm frisst und auf diese Weise immer länger wird. Das führt früher oder später natürlich zu Platzproblemen, weswegen geschicktes Bewegen notwendig ist. Der Titel kann sowohl alleine als auch im Multiplayer gespielt werden?

Brauche ich Stadia dafür? Nein, alle können den Titel kostenlos 3 Stunden lang im Browser ausprobieren. Hier findet ihr die entsprechende Seite für Worm Game.

Das war es mit Google Stadia

Anfang 2019 hatte Google den Streaming-Service mit großen Plänen und dem Willen, zahlreiche Exklusivtitel für die Plattform zu bringen, vorgestellt. Stadia war in einer Basis und einer Pro-Variante erhältliche und über diverse Endgeräte – darunter auch Smartphones und Tablets erreichbar. Alle Fakten und Infos zum Service hatten wir damals in diesem Artikel zusammengefasst:

96 0 Mehr zum Thema Google Stadia - Alles was ihr über den Streaming-Dienst wissen müsst

Doch das ambitionierte Konzept kam nie wirklich in die Puschen und traf bei den Spielenden keinen Nerv, hatte zudem mit Konkurrenzangeboten wie Xbox Cloud Gaming zu kämpfen. Deshalb gab Google Ende September 2022 das Aus für den Service bekannt. Immerhin: Sowohl die Ausgaben für die Hardware wie auch Spielekäufe im Google Store wurden von dem Konzern erstattet.

Habt ihr Google Stadia genutzt?