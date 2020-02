»Ok Google, spiel Musik ab« - Wer einen solchen Satz in seinen vier Wänden sagen möchte und somit bequem Musik abspielen will, der ist nun bei der Google-Woche von MediaMarkt genau richtig. Hier gibt es nun mehrere Smart Home-Produkte von Google deutlich günstiger. Allen voran die Google Home Smart Speaker.



Wie lange gelten die Angebote der Google-Woche? Alle Deals der besonderen Aktionswoche gelten bis zum 1. März oder solange der Vorrat reicht.



So funktioniert das Angebot: Den jeweiligen Angebotspreis seht ihr nicht direkt beim Produkt, sondern bekommt diesen erst im Warenkorb angezeigt. Dort erfolgt ein Direktabzug des Rabatts, sodass ihr dann den tatsächlichen Preis seht. Wir nennen euch bei allen Angeboten daher direkt den rabattierten Preis.

Alle Deals der Google-Woche

Google Home Smart Speaker zum Bestpreis

Smart Home Speaker: Wer einen kleinen Smart Speaker sucht, ist mit dem Google Home Mini sehr gut bedient. Dieser gibt euch die Möglichkeit über den Google Assistant Sprachbefehle ausführen zu lassen. Mit dem Mini-Speaker könnt ihr zudem Musik hören, ihm Fragen stellen, Termine einstellen oder über Zusatzgeräte andere Smart Home Geräte steuern.



Wer einen besseren Klang möchte, sollte zum Google Home Smart Speaker greifen, der ein vollwertiger Streaming-Lautsprecher ist. Zusammen mit Chromecast könnt ihr dann zum Beispiel Netflix steuern und per Sprachbefehl Serien starten, anhalten oder zurückspulen.



Im Angebot bei MediaMarkt kostet der Home Mini nur noch 13,90 Euro und der Google Home nur 69,90 Euro.

Google Home Mini für 13,90 Euro

Google Home für 69,90 Euro

Google Nest Hub: Neben den Speakern gibt es noch eine Lösung von Google mit Display. Der Google Best Hub Smart Speaker bietet ein 7 Zoll Touchscreen. Dadurch könnt ihr Videos auf Youtube schauen, Bilder aus Google Fotos anzeigen lassen und euer Zuhause über ein einziges Dashboard steuern. Den Nest Hub bekommt ihr bei MediaMarkt für 89,90 Euro.

Google Nest Hub für 89,90 Euro