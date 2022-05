Am 25. Oktober 2022 erscheint Gotham Knights exklusiv für PS5, Xbox Series X|S und PC. Es gibt keine Version für PS4 oder Xbox One. Wer das Spiel zum Release in den Händen halten will oder eine der speziellen Editionen besitzen möchte, kann nun Gotham Knights bei Amazon vorbestellen. Was euch mit den Editionen erwartet und wie viel sie kosten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Vorbesteller-Bonus: Alle Vorbesteller erhalten den 233 Kustom Batcycle Skin als kostenlosen Bonus. Diesen gibt es für jede Edition.

Gotham Knights Collector's Edition

So viel kostet die Edition: Der Preis für die Sammleredition liegt bei 299,99 Euro.

Das sind die Inhalte: Es gibt sowohl physische als auch digitale Inhalte. Das Highlight der CE ist ein Diorama.

Das Spiel

Diorama mit vier Charakterstatuen und Echtheitszertifikat

Exklusives Steelcase

Exklusive Karte von Gotham City

Originale Ledbook-Verpackung

16-seitiges Mediabook

Augmented Reality-PIN

Visionärspaket DLC (digitaler Inhalt)

Promethium Wächter-Transmogs (digitaler Inhalt)

Gotham Knights Deluxe Edition

So viel kostet die Edition: Der Preis der Deluxe Edition liegt bei 94,99 Euro.

Das sind die Inhalte:

Das Spiel

Visionärspaket DLC

Hier könnt ihr die Deluxe Edition kaufen:

Gotham Knights Special Edition

So viel kostet die Edition: Der Preis für die Special Edition liegt bei 74,99 Euro.

Das sind die Inhalte:

Das Spiel

Exklusives Steelcase

Hier könnt ihr die Special Edition kaufen:

Gotham Knights Standard Edition

So viel kostet die Edition: Die Standard Edition von Gotham Knights kostet 74,99 Euro.

Das sind die Inhalte:

Das Spiel

Hier könnt ihr die Standard Edition kaufen: