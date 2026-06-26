Größer als GTA 6: Switch-Rollenspiel mit 400 km² Open World ist jetzt richtig günstig!

Diesen riesigen Nintendo-Rollenspielhit könnt ihr euch noch für wenige Stunden günstig schnappen!

Bestenfalls noch bis Mitternacht habt ihr die Chance, ein gigantisches Open-World-Rollenspiel zum Schnäppchenpreis abstauben. So lange gibt es den exklusiven Switch-Hit nämlich noch günstig im Amazon Prime Day Sale. Ihr bekommt dort einen Rabatt von 44 Prozent im Vergleich zum UVP, was für einen großen Nintendo-Titel schon eine ganze Menge ist:

Beachtet dabei bitte: Laut Shopseite sind nicht mehr viele Exemplare des Rollenspielhits übrig, er könnte also sogar schon vor Mitternacht ausverkauft sein. Solltet ihr zu spät kommen, könnt ihr euch damit trösten, dass ihr euch immer noch eine Menge anderer Switch-Spiele günstiger im Prime Day Sale schnappen könnt. Auch diese Angebote gelten jedoch nur noch bis Mitternacht:

Menschheit im Überlebenskampf: Das ist das riesige Switch-Rollenspiel!

In dieser Kolonie bauen sich die letzten Überlebenden der Menschheit ein neues Leben auf.

Bei dem günstigen Rollenspiel-Hit handelt es sich um die Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, eine erst im letzten Jahr erschienene Switch-Neuauflage des Wii U-Hits, die hübschere Grafik und auch ein paar neue Inhalte und weitere Verbesserungen mitbringt. Im Wesentlichen bekommt ihr aber noch immer dasselbe gigantische RPG, das schon damals im Original bei uns im GamePro-Test eindrucksvolle 90 Punkte abgestaubt hat.

Xenoblade Chronicles X dreht sich um nichts Geringeres als das Überleben der Menschheit: Nachdem die Erde von Außerirdischen zerstört wurde, versuchen die letzten überlebenden Menschen, auf dem fremden Planeten Mira eine neue Gesellschaft aufzubauen. Unsere Aufgabe ist es, die Kolonie zu verteidigen und den riesigen Planeten zu erkunden, der aus fünf verschiedenen Kontinenten besteht.

2:29 Xenoblade Chronicles X: Trailer zur Definitive Edition

Autoplay

Die Spielwelt ist mit ihren rund 400 Quadratkilometern nicht nur riesengroß (zum Vergleich: GTA 6 soll nach aktuellen Schätzungen etwas mehr als 300 km² groß werden), sondern bietet auch eine sehr abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt sowie jede Menge zu entdecken. Spielerisch handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das auf temporeiche Kämpfe mit diversen Nahkampf- und Schusswaffen setzt, wobei ihr meist gemeinsam mit einer Gruppe von Begleitern unterwegs seid.

Eine der großen Besonderheiten ist dabei euer eigener Mech, den ihr erst nach einigen Spielstunden bekommt und den ihr im Verlauf der rund 100 Spielstunden, die euch das Abenteuer kosten dürfte, umfangreich aufrüsten könnt. Dieser fügt dem Gameplay nicht nur eine ganze neue Ebene hinzu, sondern dient auch als Fahrzeug und Fluggerät, um die gewaltigen Distanzen der exotischen Open World zu überwinden. Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens nicht nur solo, sondern auch im Online-Koop für bis zu 32 Personen spielen.