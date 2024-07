Zwei Switch-Spiele kaufen und bis zu 60€ sparen: Nintendo startet große Aktion!

Ihr wollt euch brandneue oder sogar noch nicht mal erschienene Switch-Spiele günstig sichern? Dann ist die aktuelle Aktion im Nintendo eShop genau das Richtige für euch.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, habt ihr bis zum 14. Juli die Chance, gleich zweimal kräftig beim Spielekauf zu sparen. Durch eine Goldpunkte-Aktion und Nintendo Switch Game-Coupons könnt ihr selbst die neuesten Switch-Hits zu günstigen Preisen bekommen, beim Kauf von zwei Spielen ist eine Ersparnis von rund 60€ möglich!

Wie genau das alles funktioniert und was es überhaupt mit Game-Coupons und Goldpunkten auf sich hat, erklären wir euch in diesem Artikel. Wer schon alles weiß und sich lieber sofort günstig Switch-Hits sichern möchte, kann stattdessen diesem Link folgen:

Doppelt sparen mit Goldpunkten und Game-Coupons: So geht’s!

Durch Nintendo Switch Game-Coupons könnt ihr ohnehin schon eine Menge sparen, durch die aktuelle Aktion bekommt ihr noch dazu Goldpunkte im Wert von 19,80€ zurück.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr euch für 99€ zwei Game-Coupons sichern, mit denen ihr euch anschließend zwei große Switch-Spiele holen könnt. Dadurch könnt ihr ohnehin schon kräftig sparen. Wenn ihr euch für zwei Spiele entscheidet, die einzeln normalerweise 69,99€ kosten würden, bezahlt ihr so beispielsweise 40,98€ weniger.

Die Ersparnis durch die Goldpunkte-Aktion kommt noch obendrauf! Für gewöhnlich bekommt ihr bei Einkäufen im Nintendo eShop Goldpunkte im Wert von 5 Prozent des Kaufpreises gutgeschrieben, die ihr bei eurem nächsten Spielekauf einsetzen könnt. Durch die aktuelle Aktion bekommt ihr nun bis zum 14. Juli beim Kauf von Game-Coupons die vierfache Menge an Goldpunkten.

Das bedeutet: Für 99€ bekommt ihr Goldpunkte im Wert von 19,80€! Zieht man diesen Betrag vom Preis der Game-Coupons ab, bleiben also nur noch 79,20€ für zwei große Switch-Hits, was bei zwei Spielen mit einem Normalpreis von 69,99€ eine Ersparnis von gut 60€ bedeutet! Das ist auch deshalb ein hervorragender Deal, weil selbst brandneue Switch-Exklusivspiele und sogar Titel, die noch nicht mal erschienen sind, zur Auswahl stehen.

Welche Switch-Spiele kann man mit Game-Coupons günstig abstauben?

Nur Mitglieder bei Nintendo Switch Online können mit den Nintendo Switch Game-Coupons beim Spielekauf sparen.

Die Game-Coupons gelten für die meisten großen First-Party- und Exklusivspiele für Nintendo Switch, und zwar für ältere genauso wie für brandneue Titel und sogar für Spiele, die gerade erst angekündigt wurden.

Ihr müsst die Coupons auch nicht gleich nach dem Kauf einlösen, sondern habt dazu 365 Tage Zeit. Somit könnt ihr die aktuelle Aktion auch nutzen, um auf Vorrat Coupons zu kaufen und damit ein ganzes Jahr über beim Kauf neuer Spiele zu sparen. Die komplette aktuelle Spiele-Auswahl findet ihr, wenn ihr diesem Link folgt:

Für den Fall, dass ihr ein bisschen Inspiration braucht, haben wir hier ein paar besonders spannende und lohnenswerte Spiele-Kombinationen für euch herausgesucht:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom + Mario & Luigi: Brothership

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Normalpreis der Spiele: jeweils 59,99€

Ersparnis durch Game Coupons & Goldpunkte: circa 40€

Ihr könnt die aktuelle Goldpunkte-Aktion nutzen, um euch schon im Voraus zwei der größten exklusiven Singleplayer-Spiele zu sichern, die 2024 noch erscheinen werden. Das für September angekündigte Zelda: Echoes of Wisdom ist nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil ihr endlich mal Zelda spielen könnt. Auch das Gameplay ist spannend, da Zelda mit ihrem Zauberstab Kopien von Gegenständen und Monstern erschaffen und kreativ einsetzen kann.

Im November wird zudem mit Mario & Luigi: Brothership endlich jene Rollenspielreihe fortgesetzt, die euch Mario und Luigi gleichzeitig steuern und zahlreiche Kombo-Attacken ausführen lässt. Diesmal stechen die beiden Brüder mit einer Mischung aus Schiff und schwimmender Insel in See und lassen sich mit der Bordkanone auf andere Inseln schießen, um dort Abenteuer zu erleben.

Luigi’s Mansion 2 HD + The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

2:37 Luigi's Mansion 2 HD - Trailer zeigt, wie das Remaster für Nintendo Switch aussieht

Normalpreis der Spiele: 59,99€ (Luigi's Mansion 2 HD), 69,99€ (Zelda: Tears of the Kingdom)

Ersparnis durch Game Coupons & Goldpunkte: circa 50€

Ihr wollt nicht auf Releases warten müssen und lieber ein paar schon verfügbare Switch-Hits günstig abstauben? Dann könnt ihr euch beispielsweise das erst letzte Woche erschienene HD-Remaster von Luigi’s Mansion 2 schnappen, das den Klassiker mit verbesserter Grafik wieder aufleben lässt und neben der Singleplayer-Geisterjagd auch einen umfangreichen Multiplayer-Modus bietet.

Mit dem zweiten Coupon könntet ihr euch zum Beispiel Zelda: Tears of the Kingdom holen und so eines der besten Spiele des letzten Jahres nachholen. Vor allem dann, wenn ihr etwas für Open-World-Spiele mit großer spielerischer Freiheit übrig habt oder experimentierfreudig seid und gern eigene Waffen, Fahrzeuge und Fluggeräte konstruieren möchtet, solltet ihr euch diesen Mega-Hit nicht entgehen lassen!

5:18 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Das erwartet euch im Switch-Remake des Gamecube-Spiels

Normalpreis der Spiele: jeweils 59,99€

Ersparnis durch Game Coupons & Goldpunkte: circa 40€

Oder möchtet ihr euch zwei der größten Mario-Spiele des Jahres 2024 schnappen? Dann solltet ihr einen der Coupons für Paper Mario: Die Legende vom Äonentor einsetzen. Das Remake des Rollenspielklassikers im niedlichen Papierfigürchen-Look hat zum Release im Mai hervorragende Kritiken bekommen, der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei stolzen 88 Punkten!

Am 17. Oktober 2024 erscheint außerdem Super Mario Party Jamboree, welches das größte Mario Party aller Zeiten werden soll: Über 110 abwechslungsreiche Minispiele sollen euch auf den sieben verschiedenen Spielbrettern erwarten. Außerdem gibt es einen neuen Online-Wettkampf namens „Bowserathlon“, in dem bis zu 20 Spieler*innen gegeneinander antreten können.

Nintendo Switch Online bietet noch viel mehr!

Nintendo Switch Online hat eine ganze Reihe von Vorteilen zu bieten, die Game-Coupons sind nur einer davon.

Durch die Nintendo Switch Game-Coupons und die aktuelle Goldpunkte-Aktion könnt ihr so viel sparen, dass sich das Abo bei Nintendo Switch Online schon allein dafür lohnt, zumal ihr es bereits ab 3,99€ im Monat oder ab 19,99€ im Jahr bekommen könnt. Trotzdem bietet NSO euch natürlich noch viele weitere Vorteile. Hier haben wir euch die wichtigsten zusammengefasst:

Online-Multiplayer

Nintendo Switch Online braucht ihr für den Online-Multiplayer der allermeisten Switch-Spiele. Wenn ihr euch also mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen oder auch mit euren Freunden gemeinsam online spielen möchtet, führt an dem Abo kein Weg vorbei.

Über 200 Retro-Spiele spielen!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr viele große Klassiker nachholen.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eine riesige Auswahl an Retro-Games spielen, darunter viele der größten Klassiker der Videospielgeschichte wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda und Donkey Kong. Mit dem normalen Abo bekommt ihr Spiele, die vom NES, SNES und Game Boy stammen. Holt ihr euch das Erweiterungspaket, kommen noch Hits vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive dazu, sodass ihr insgesamt auf über 200 Spiele kommt.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände in der Cloud speichern, sodass sie sicher sind und ihr bei Bedarf auch von einer anderen Switch-Konsole aus weiterspielen könnt. Außerdem bekommt ihr Zugriff auf die Smartphone-App, mit der ihr in manchen Spielen spezielle Features oder den Voice Chat nutzen könnt.

Exklusive Angebote für NSO-Mitglieder

Nur mit Nintendo Switch Online spielbar: In Tetris 99 treten 99 Spieler*innen gegeneinander an.

Es gibt Angebote und Spiele, auf die ihr nur als Mitglied bei Nintendo Switch Online Zugriff habt. Dazu gehören neben den schon erläuterten Nintendo Switch Game-Coupons beispielsweise auch die beiden Multiplayer-Spiele Tetris 99 und F-ZERO 99. Dabei handelt es sich um Battle-Royale-Varianten der berühmten Klassiker, in denen 99 Spieler*innen gegeneinander antreten. Mit dem NSO-Abo könnt ihr beide Spiele ohne zusätzliche Kosten spielen.