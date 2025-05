Großer PS5-Sale startet schon morgen: Spiele, Konsolen & Controller – Was werden die besten Angebote?

Der Sony Days of Play Sale startet morgen und soll günstige PS5-Spiele und- Hardware liefern.

Sony hat den großen Days of Play Sale 2025 angekündigt: Ab dem 28. Mai bis zum 11. Juni soll es neben diversen PS5-Spielen auch Hardware wie die PS5 Slim (sowohl digital als auch mit Disc-Laufwerk), das PSVR2-Headset und die DualSense-Controller günstiger im Sonderangebot geben.

Die Days of Play dürften dabei wie jedes Jahr nicht nur im PlayStation Store und bei PlayStation Direct, sondern auch bei anderen großen Händlern wie Amazon, MediaMarkt und Saturn stattfinden, wobei die Angebote hier andere sein können als direkt bei Sony. In den vergangenen Jahren war es sogar häufig so, dass Amazon und MediaMarkt die besseren Preise zu bieten hatten. Sobald die Aktionen dort gestartet sind, dürftet ihr die Angebote hier finden:

Die Start-Zeiten der Deals bei den anderen Shops können sich von denen bei Sony unterscheiden. Außerdem können die besten Angebote recht schnell ausverkauft sein. Deshalb kann es sich lohnen, morgen möglichst bald nach Aktionsstart bei den genannten Händlern vorbeizuschauen.

Days of Play: Was werden die besten Angebote des großen PS5-Sales?

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Konkrete Preisangaben zu Angeboten für den deutschen Markt hat Sony bislang nur für PlayStation Plus (33% Rabatt auf 12 Monate Mitgliedschaft) und die PS5 Slim gemacht, welche ihr sowohl in der Digital Edition als auch in der Version mit Disc-Laufwerk 100€ günstiger im Vergleich zum aktuellen UVP bekommen könnt.

Daneben hat der PlayStation Blog bereits eine Liste mit einigen Angeboten für den US-Markt veröffentlicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest die meisten davon auch in Deutschland reduziert sein werden. Hier eine kurze Übersicht über die interessantesten Deals: