Großes Switch 2-Rollenspiel erscheint morgen: Dieses Fantasy-Abenteuer dauert 1000 Jahre!

Die Welt dieses neuen Action-Rollenspiels wirkt niedlich, hält aber eine epische Fantasy-Geschichte bereit, die 1000 Jahre umfasst.

Schon morgen erscheint ein schickes neues Action-Rollenspiel, das euch einen ganzen Fantasy-Kontinent über einen Zeitraum von tausend Jahren erkunden lässt und dabei nostalgische Erinnerungen an alte Zelda-Spiele weckt. Wenn ihr die physische Version für Switch 2, PS5 oder Xbox Series X noch vor dem Wochenende in den Händen halten wollt, könnt ihr jetzt noch schnell hier bei Amazon bestellen:

Ein Kontinent, vier Zeitalter: Das ist das neue Fantasy-Rollenspiel!

Der Mix aus 3D- und 2D Grafik lässt manche Szenen von The Adventures of Elliot fast wie ein Diorama wirken.

Wir sprechen von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, dem man schon auf den ersten Blick ansieht, dass es von den Machern des Rollenspiel-Hits Octopath Traveler stammt: Wie schon dort bekommt ihr euch hier eine hübsche Mischung aus einer modernen 3D-Spielwelt mit 2D-Pixelfiguren und Objekten serviert, die reichlich Retro-Charme versprüht, aber trotzdem detailliert und zeitgemäß wirkt.

Spielerisch schlägt The Adventures of Elliot allerdings einen völlig anderen Weg ein: Während Octopath Traveler ein klassisches JRPG mit rundenbasierten Kämpfen ist, handelt es sich hierbei um ein Action-Rollenspiel mit schnellen Echtzeit-Kämpfen. Wir spielen auch nicht mehr eine ganze Heldengruppe, sondern steuern den namensgebenden Abenteurer Elliot, der von der Fee Faie begleitet wird.

The Adventures of Elliot lässt euch über vier Zeitalter hinweg viele zauberhafte Orte erkunden.

In einer Fantasy-Welt, in der die Menschheit von den sogenannten Biestlingen überrannt zu werden droht, reisen die beiden durch die Zeit und versuchen, in vier verschiedenen Zeitaltern über einen Zeitraum von tausend Jahren hinweg die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Die Erkundung des Fantasy-Kontinents mit seinen vielen Geheimnissen und Rätseln erinnert dabei an alte Zelda-Spiele wie Ocarina of Time.

Wie gut The Adventures of Elliot tatsächlich ist, können wir euch noch nicht sagen. Das Review-Embargo fällt erst am Release-Tag. Immerhin hat die japanische Famitsu ihre Wertung bereits veröffentlicht und 34 von 40 Punkten vergeben (zwei Rezensenten haben eine 8 und zwei eine 9 von 10 Punkten gegeben), was hoffnungsvoll stimmt. Übrigens gibt es eine kostenlose Demo, die euch den Prolog spielen lässt, sodass ihr euch selbst überzeugen könnt.