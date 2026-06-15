Eines der gruseligsten PS2-Spiele ist zurück: Remake für PS5 & Switch 2 jetzt günstig schnappen!

Ihr wollt euch mal wieder richtig gruseln? Dann ist das Remake dieses PS2-Horrorklassikers eine gute Wahl.

Erst vor ein paar Monaten ist eines der gruseligsten PS2-Spiele mit einer Neuauflage für PS5 und Nintendo Switch 2 zurückgekehrt, jetzt könnt ihr euch das aufwendige Remake in beiden Versionen bereits deutlich günstiger sichern. Bei Amazon bekommt ihr den Horror-Klassiker nämlich ab heute im frühen Prime-Day-Angebot. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot gilt nur für Prime-Mitglieder. Für diese gibt es seit heute übrigens auch noch viele weitere PS5- und Switch 2-Spiele bei Amazon günstiger, darunter beispielsweise Clair Obscur: Expedition 33 und Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Dieser Link bringt euch direkt zur Gesamtübersicht über die Deals:

Mit der Kamera im Geisterdorf: Das ist der neu aufgelegte PS2-Klassiker!

In Fatal Frame 2 bekommt ihr es mit einigen wirklich furchterregenden Geistern zu tun.

Bei dem Horrorspiel-Remake handelt es sich um Fatal Frame II: Crimson Butterfly, eine im März erschienene Neuauflage des PS2-Klassikers, der in Deutschland damals unter dem Namen Project Zero II erschienen ist. Das Remake bietet nicht nur komplett neue Grafik, die das Spiel noch gruseliger macht, sondern auch Verbesserungen an Sound und Steuerung sowie einige ganz neue Inhalte wie zusätzliche Gebiete und Story-Elemente.

Im Kern bleibt Fatal Frame 2 trotzdem ein klassisches Survival-Horrorspiel im Stil von Resident Evil und Silent Hill, allerdings mit ein paar wichtigen Unterschieden. Zum einen ist die Fatal-Frame-Reihe deutlich mehr an japanischen Horrorfilmen und japanischer Folklore orientiert als die zumeist im Westen angesiedelten Konkurrenten. Zum anderen hat die Reihe ein spezielles Gameplay-Element: Die Camera Obscura, mit der ihr Geister erkennen und sogar einfangen könnt.

Die Camera Obscura ist eure wichtigste Waffe in den Fatal-Frame-Spielen.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly dreht sich um die Geschichte von Zwillingsschwestern, die sich verlaufen haben und sich in einem scheinbar verlassenen Dorf tief in einem finsteren Wald wiederfinden. Schon bald werden sie Zeugen seltsamer, übernatürlicher Ereignisse, die mit einem roten Schmetterling verknüpft sind. Nach und nach deckt ihr die Geschichte des Dorfes auf und erfahrt dabei auch mehr über die Schwestern.

Dank seiner fesselnden Geschichte und dem atmosphärischen Schauplatz gilt Fatal Frame 2 bis heute als das wohl beste Spiele der Reihe, die es immerhin auf fünf Teile gebracht hat, und das Remake wird diesem Ruf gerechnet. Auch wenn die Produktionsqualität nicht an ein Resident Evil 9 heranreicht, braucht es sich in Sachen Gruselstimmung nicht vor dem großen Konkurrenten zu verstecken. Horror-Fans, die Lust aufs Erkunden eines Geisterdorfs haben, sollten daher definitiv zuschlagen.