GTA-6-Leak deutet auf ein neues Waffen-System nach dem Vorbild von Red Dead Redemption 2 hin

Weniger Waffen in einem GTA? Das klingt erst mal nach Blasphemie!

Seit den ersten GTA-Teilen gehört es fast schon zur Serie, dass die Hauptfigur ein kleines Waffenlager in der Hosentasche hat. Sturmgewehr, Raketenwerfer, Schrotflinte, Scharfschützengewehr – alles gleichzeitig, obwohl man nicht mal einen Rucksack dabeihat.

In GTA 6 könnte sich das erstmals ändern.

Weniger Waffen gleichzeitig

Auslöser ist die Produktbeschreibung der Ultimate Edition, die bei brasilianischen Händlern aufgetaucht ist.

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Autoplay

Darin wird unter anderem ein Weapons Locker (Waffenschrank) erwähnt. Laut Beschreibung könnt ihr dort euer persönliches Loadout für verschiedene Situationen zusammenstellen.

Das deutet darauf hin, dass Jason und Lucia künftig nicht mehr jede Waffe gleichzeitig mit sich herumtragen können. Stattdessen müsstet ihr euch bereits vor einer Mission überlegen, welche Ausrüstung ihr mitnehmt.

Red Dead Redemption 2 als Vorbild?

Ganz neu wäre dieser Ansatz für Rockstar nicht.

Bereits in Red Dead Redemption 2 konnte Arthur Morgan nur wenige Waffen gleichzeitig tragen. Der Rest blieb auf seinem Pferd und musste vor längeren Einsätzen bewusst ausgewählt werden.

Ein ähnliches System könnte GTA 6 deutlich realistischer wirken lassen. Gleichzeitig würde sich das Spielgefühl verändern. Statt jederzeit zwischen zehn verschiedenen Waffen zu wechseln, müsste jede Mission etwas mehr vorbereitet werden. Auch Munition könnte so eine größere Rolle spielen.

Wie streng Rockstar das System am Ende tatsächlich umsetzt, ist allerdings noch offen. Vielleicht lassen sich ja zusätzliche Waffenplätze freischalten oder der Kofferraum des Wagens als mobiles Waffenlager nutzen – also ähnlich wie Pferde in RDR2.

Wie schon bei den anderen geleakten Features gilt auch hier Vorsicht.

Rockstar selbst hat sich bislang nicht zu einem Loadout-System geäußert. Da die Information jedoch aus denselben Produktbeschreibungen stammt wie die anderen geleakten Features, wirkt sie zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Würdet ihr ein realistisches Loadout-System bevorzugen oder gehört das komplette Waffenarsenal für euch einfach zu GTA dazu?