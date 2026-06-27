GTA-6-Leak deutet auf ein neues Waffen-System nach dem Vorbild von Red Dead Redemption 2 hin

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Rockstar euer Arsenal deutlich einschränken könnte.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
27.06.2026 | 21:00 Uhr

Weniger Waffen in einem GTA? Das klingt erst mal nach Blasphemie! Weniger Waffen in einem GTA? Das klingt erst mal nach Blasphemie!

Seit den ersten GTA-Teilen gehört es fast schon zur Serie, dass die Hauptfigur ein kleines Waffenlager in der Hosentasche hat. Sturmgewehr, Raketenwerfer, Schrotflinte, Scharfschützengewehr – alles gleichzeitig, obwohl man nicht mal einen Rucksack dabeihat.

In GTA 6 könnte sich das erstmals ändern.

Weniger Waffen gleichzeitig

Auslöser ist die Produktbeschreibung der Ultimate Edition, die bei brasilianischen Händlern aufgetaucht ist.

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Darin wird unter anderem ein Weapons Locker (Waffenschrank) erwähnt. Laut Beschreibung könnt ihr dort euer persönliches Loadout für verschiedene Situationen zusammenstellen.

Das deutet darauf hin, dass Jason und Lucia künftig nicht mehr jede Waffe gleichzeitig mit sich herumtragen können. Stattdessen müsstet ihr euch bereits vor einer Mission überlegen, welche Ausrüstung ihr mitnehmt.

Red Dead Redemption 2 als Vorbild?

Ganz neu wäre dieser Ansatz für Rockstar nicht.

Bereits in Red Dead Redemption 2 konnte Arthur Morgan nur wenige Waffen gleichzeitig tragen. Der Rest blieb auf seinem Pferd und musste vor längeren Einsätzen bewusst ausgewählt werden.

Ein ähnliches System könnte GTA 6 deutlich realistischer wirken lassen. Gleichzeitig würde sich das Spielgefühl verändern. Statt jederzeit zwischen zehn verschiedenen Waffen zu wechseln, müsste jede Mission etwas mehr vorbereitet werden. Auch Munition könnte so eine größere Rolle spielen.

Gaming-Professor prophezeit: GTA 6 könnte so groß und erfolgreich werden, dass es Zeit und Geld aller Gamer verschlingt und für andere Spiele nichts mehr übrig bleibt
von David Molke
Keine Disc bei GTA 6 schön und gut, aber eine andere Sache dürft ihr mir in der physischen Version bitte nicht wegnehmen, Rockstar!
von Tobias Veltin

Wie streng Rockstar das System am Ende tatsächlich umsetzt, ist allerdings noch offen. Vielleicht lassen sich ja zusätzliche Waffenplätze freischalten oder der Kofferraum des Wagens als mobiles Waffenlager nutzen – also ähnlich wie Pferde in RDR2.

Wie schon bei den anderen geleakten Features gilt auch hier Vorsicht.

Rockstar selbst hat sich bislang nicht zu einem Loadout-System geäußert. Da die Information jedoch aus denselben Produktbeschreibungen stammt wie die anderen geleakten Features, wirkt sie zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Würdet ihr ein realistisches Loadout-System bevorzugen oder gehört das komplette Waffenarsenal für euch einfach zu GTA dazu?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Gaming-Professor prophezeit: GTA 6 könnte so groß und erfolgreich werden, dass es Zeit und Geld aller Gamer verschlingt und für andere Spiele nichts mehr übrig bleibt

vor 9 Stunden

Keine Disc bei GTA 6 schön und gut, aber eine andere Sache dürft ihr mir in der physischen Version bitte nicht wegnehmen, Rockstar!

vor 14 Stunden

GTA 6 kommt angeblich doch noch auf Disc - allerdings erst einige Zeit nach dem Launch

vor 23 Stunden

Oha! Sieht so aus, als hätte sich GTA 6 bei einer Nebenaufgabe von einer meiner Lieblingsaktivitäten in Forza Horizon inspirieren lassen

vor einem Tag

GTA 6 setzt in der Standard-Version die Schere ausgerechnet beim wichtigsten Element der Reihe an - und das bereitet mir Bauchschmerzen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
GTA-6-Leak deutet auf ein neues Waffen-System nach dem Vorbild von Red Dead Redemption 2 hin

gerade eben

GTA-6-Leak deutet auf ein neues Waffen-System nach dem Vorbild von Red Dead Redemption 2 hin
PC-Spieler findet heraus, warum seine CPU überhitzt und - mein lieber Herr Gesangsverein - ist da viel Staub in dem Gaming-PC

vor 57 Minuten

PC-Spieler findet heraus, warum seine CPU überhitzt und - mein lieber Herr Gesangsverein - ist da viel Staub in dem Gaming-PC
Tierliebhaber füttert Krähen in seinem Garten und bekommt zum Dank von ihnen einen LEGO-Stein, ein Nerf-Geschoss und einen Zahnstocher   6     2

vor einer Stunde

Tierliebhaber füttert Krähen in seinem Garten und bekommt zum Dank von ihnen einen LEGO-Stein, ein Nerf-Geschoss und einen Zahnstocher
Gaming-Professor prophezeit: GTA 6 könnte so groß und erfolgreich werden, dass es Zeit und Geld aller Gamer verschlingt und für andere Spiele nichts mehr übrig bleibt   36     1

vor 2 Stunden

Gaming-Professor prophezeit: GTA 6 könnte so groß und erfolgreich werden, dass es Zeit und Geld aller Gamer verschlingt und für andere Spiele nichts mehr übrig bleibt
mehr anzeigen