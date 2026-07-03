GTA 6 hat keinen Early Access, aber Scam-Webseiten bieten ihn trotzdem an und versuchen, euch abzuzocken

Die dreiste Betrugsmasche will ungeduldigen Fans Kryptowährung abzocken.

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Samara Summer
03.07.2026 | 07:01 Uhr

Wenn euch jemand Early Access für GTA 6 verspricht, dann solltet ihr skeptisch sein. Wenn euch jemand Early Access für GTA 6 verspricht, dann solltet ihr skeptisch sein.

Die Preorder-Phase für GTA 6 ist gestartet und alle, die jetzt schon wissen, dass sie das Spiel zocken wollen, müssen ein paar Dinge beachten. Da wären beispielsweise die Zusatzinhalte, beziehungsweise Vorteile aus der Ultimate Edition oder allgemein fürs Vorbestellen, oder der Preload einige Tage vor Release.

Was es allerdings nicht gibt, ist ein Early Access. Trotzdem wird der auf dubiosen Seiten angeboten – und solltet ihr die entdecken, heißt es natürlich: Finger weg!

Scam-Seiten bieten verfrühten VIP-Zugang zu GTA 6 an

Der Blog der Antiviren-Software Malwarebytes berichtet über die dreiste und ziemlich absurde Betrugsmasche. Und zwar handelt es sich um Seiten, die nur zu dem Zweck gebastelt wurden, ungeduldige Fans hinters Licht zu führen und dabei auf ein ziemlich wildes Konzept setzen.

Video starten 10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Sie orientieren sich mit ihrem Design eng an der Bildsprache von GTA, werben mit dem Logo und versprechen beispielsweise "Play before everyone else" oder "VIP Zugang".

Wer aktiv in der Gaming Community unterwegs ist, dürfte darauf kaum reinfallen. Erstens ist bereits bekannt, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Spielen keinen Vorabzugang geben wird, auch nicht bei Vorbestellung der Ultimate Edition. Nicht zu verwechseln mit dem Preload, also der Möglichkeit, den Titel schon einige Tage vor Release herunterzuladen, um zum Start sofort loslegen zu können.

Zweitens ist die Art des Angebots alles andere als gängig. Vor allem, da die Zahlung im genannten Beispiel auch noch in Kryptowährung erfolgt – und die Preise absurd hoch sind. Laut Malwarebytes können das durchaus mal einige hundert Dollar sein.

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Allein das dürfte hoffentlich auch Personen, die nur gelegentlich zocken, stutzig machen. Der Vorteil für die Betrüger ist hierbei, dass es bei dieser Art der Zahlung keine Rückerstattung geben kann. Wer einmal gezahlt hat, hat den Schaden und ist auf sich gestellt.

Die Masche dürfte hauptsächlich auf diejenigen abzielen, die normalerweise gar nicht zocken, und die Zahl derer ist natürlich bei GTA 6 besonders groß. Trotzdem dürften bei den meisten nicht so gut informierten Personen die Warnleuchten angehen, wenn es um Kryptozahlungen für Videospiel-Vorteile, vor allem in dieser Höhe, geht.

Was sagt ihr zu dieser absurden Betrugsmasche? Denkt ihr, die dreisten Scammer haben damit gute Erfolgschancen bei einem Titel wie GTA 6?

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