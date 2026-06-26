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GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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Julius Busch
26.06.2026 | 18:15 Uhr

Die Vorbestellungen von GTA 6 sind gestartet und damit hat Rockstar nicht nur die wohl meistgestellte Frage der letzten Monate beantwortet - nämlich, was das größte Entertainment-Produkt aller Zeiten kosten wird - sondern uns auch jede Menge neue Infos zur Ultimate Edition, Vorbesteller-Boni und über 60 neue Screenshots aus dem Spiel geliefert. Die haben wir ja bereits in einer über einstündigen Analyse auseinandergenommen. Aber vielleicht habt ihr dafür keine Zeit und wollt das Ganze lieber nochmal kompakt in etwa 10 Minuten zusammengefasst haben. Deshalb gibt’s in diesem Video die Kurzform der wichtigsten neuen Erkenntnisse aus dem Pre-Order-Start - und sogar ein paar NEUE Erkenntnisse, die erst nach unseren langen Analyse eingetrudelt sind.
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