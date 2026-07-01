GTA 6-Fans glauben, dass ein beliebtes Features aus San Andreas wieder mit an Bord ist und legen Screenshots als Beweise vor

Vermutungen gab es schon vorher, aber ein Bildvergleich soll das San-Andreas Feature in San Andreas jetzt "beweisen".

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Tobias Veltin
01.07.2026 | 18:30 Uhr

Der Style der Hauptcharaktere lässt sich in GTA 6 offenbar massiv verändern. Aber auch die Körper? Der Style der Hauptcharaktere lässt sich in GTA 6 offenbar massiv verändern. Aber auch die Körper?

Seit letzter Woche ist Grand Theft Auto 6 offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X/S vorbestellbar. Entwickler Rockstar hat in diesem Zuge zudem zahlreiche neue Screenshots zum heißerwarteten Open World-Spiel veröffentlicht.

Und die werden von der Community seitdem wenig überraschend genauestens analysiert und unter die Lupe genommen. Im Rahmen dieser Analyse wollen Fans jetzt den "Beweis" für ein bereits in GTA: San Andreas sehr beliebtes Feature gefunden haben.

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Können wir die Körper der Hauptcharaktere stählen?

Es geht um Bodybuilding bzw. die unterschiedlichen Körpertypen der Hauptcharaktere. In San Andreas konnten wir bereits Carl Johnson in die Muckibude schicken, bei regelmäßigen Besuchen wurden seine Muskeln definierter, sein ganzer Körper athletischer. Andersherum legte er an Gewicht zu, wenn er sich in Fast-Food-Restaurants austobte.

Ähnliches ist offenbar auch in GTA 6 möglich – laut Fans. Um das zu belegen, teilte Reddit-User Qpeck1 auf der Plattform einen Screenshot-Vergleich. Das linke Bild zeigt Hauptcharakter Jason auf einem der kürzlich veröffentlichten Screenshots mit einigermaßen "normaler" Figur.

Im rechten Bild, das aus dem zweiten Trailer aus dem letzten Jahr stammt, sind die Muskeln des GTA 6-Hauptcharakters dagegen deutlich ausgeprägter, insbesondere am Oberarm und dem Rücken. Der Kommentar des Redditors dazu lautet:

"Ich glaube, wir können nun die Frage beantworten, ob es in GTA VI einen Fitness-/Bodybuilding-Modus gibt."

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Bestätigt ist das Feature natürlich offiziell noch nicht, bei Rockstars Ambitionen und dem Detailreichtum, den die bisherigen Bilder und Videos von GTA 6 versprechen, wäre es aber fast schon eine Überraschung, wenn eine Bodybuilding-Mechanik nicht Bestandteil des Spiels wäre.

Zumal auch schon der zweite Trailer im Mai 2025 einen deutlichen Hinweis auf eine derartige Spielmechanik gegeben hatte. Dort war Jason in einer Szene nämlich beim Workout am Strand zu sehen. Schon damals hatten viele Fans darin einen Wink mit dem Zaunpfahl gesehen, dass das beliebte San Andreas-Feature ein Comeback feiern könnte.

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Der Release von Grand Theft Auto 6 ist für den 19. November 2026 geplant. Das Spiel ist bislang ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt. Da die Marketing-Maßnahmen für den Titel nun offiziell angelaufen sind, steht zu erwarten, dass der Termin tatsächlich auch eingehalten wird.

Wann mit einem dritten Trailer zu rechnen ist – der evtl. mehr zur Story verrät oder sogar erstes Gameplay zeigt – steht hingegen noch in den Sternen.

Was glaubt ihr: Können wir Lucia und Jason in GTA 6 auch in die Muckibude schicken?

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Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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