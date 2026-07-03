GTA 6: Detail aus der Ultimate Edition lässt Fans auf die Rückkehr eines klassischen Vice City-Schauplatzes hoffen

Der Ursprungsort zweier Waffen aus der Ultimate Edition ist interessant.

GTA 6 ist für große Teile der Gaming Community ein heiß erwarteter Release, besonders spannend ist er aber für alle, die GTA: Vice City gezockt haben. Auf diejenigen warten bei der Rückkehr in die legendäre Stadt sicherlich jede Menge nostalgische Momente und Easter Eggs.

Ein Fan hat sich gefragt, ob ein ganz bestimmter Schauplatz wohl im Spiel ist und manche Community-Mitglieder denken, in der Beschreibung der Ultimate Edition-Vorteile könnte sich sogar ein Hinweis darauf verstecken.

Bei den GTA 6 Ultimate Vorteilen wird eine klassische Location aus Vice City erwähnt

Reddit-User OfficialSapien fragt sich, ob wir wohl das Vercetti Estate in GTA 6 wiedersehen werden und fügt einen Screenshot aus Vice City an. Es handelt sich dabei um eine Villa auf Starfish Island, die zunächst "Koksbaron" Ricardo Diaz gehört, dann aber in die Hände von Protagonist Tommy Vercetti fällt.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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Einige Community-Mitglieder sind sich ziemlich sicher, dass wir an den klassischen Schauplatz zurückkehren werden, da er bereits bei der Beschreibung der Ultimate Edition Vorteile genannt wird, genauer gesagt in den Infos zu den Revolvern Hawk & Little Morgan. Diese erhalten nur diejenigen, die zur teureren Edition greifen und wir erfahren Folgendes zu ihnen:

"Dieser durchschlagskräftige Revolver mit klassischen Vice-City-Verzierungen in Versionen für sie & ihn stammt aus dem Vercetti-Anwesen und steht Jason und Lucia im Verlauf ihrer Story bei Ammu-Nation zur Verfügung. Die Versionen sind verfügbar mit geätzten Palmenverzierungen am Griff, eingravierten Details, einem Hochleistungs-Zielfernrohr und einem personalisierten Finish."

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Hierzu bemerken aber einige Fans richtig, dass die Nennung des Ursprungsorts der Waffen nicht auch gleichzeitig bedeutet, dass wir den Schauplatz dann auch tatsächlich im Spiel besuchen können. Es könnte sich auch einfach um ein nettes Detail handeln, das den Knarren mehr Charakter verleiht.

Zudem merken Personen an, dass "Vercetti Estate", wie es im originalen englischsprachigen Text heißt, auch einfach "Nachlass" heißen kann. In der deutschen Pressemitteilung wurde das Wort allerdings ganz klar mit "Anwesen" übersetzt, was diese Möglichkeit schon mal ausräumt.

Dass die kultige Villa in irgendeiner Form eine Rolle spielen könnte – auch abseits der beiden Knarren – dürfte gar nicht so unwahrscheinlich sein.

Spannend wird aber vor allem, wie Schauplätze von damals dargestellt werden, denn nicht nur zwischen den Releases von Vice City und GTA 6 ist viel Zeit vergangen. Während der neue Ableger in der Gegenwart spielt, ist Vice City in den 80er-Jahren angesiedelt, weshalb sich das Stadtbild auch rigoros verändert hat.

Welche kultigen Schauplätze aus Vice City wollt ihr im Gegenwarts-Leonida wiedersehen?