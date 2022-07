Nur noch heute: Günstiger 55 Zoll 4K-Fernseher im Medion Summer Sale

Nur noch heute läuft im Medion Shop der große Summer Sale, in dem ihr 4K-Fernseher, aber auch noch viele andere Technik-Produkte wie beispielsweise Laptops, Desktop-PCs und Haushaltsgeräte für den Sommer wie Ventilatoren, Eismaschinen und Klimaanlagen günstiger bekommt. Die Angebote enden pünktlich um Mitternacht. Dieser Link bringt euch zur Aktion:

Highlight: Medion 4K-TV mit 55 Zoll für 333€

Das Highlight unter den 4K-Fernseher ist der Medion Life X15509 mit 55 Zoll, den ihr jetzt für nur 333€ statt 399,95€ bekommt. Bei anderen Händlern wie Amazon oder Kaufland ist das Modell derzeit mit 449,99€ viel teurer. Überhaupt war der Medion Life X15509 laut der Vergleichsplattform Idealo noch nie so günstig zu bekommen.

Bild: Für seinen Preis bietet der Medion Life X15509 eine recht gute Bildqualität. Der Kontrast ist zwar eher niedrig, da er ein IPS-Panel zu verwenden scheint. Dafür ist das Bild weniger vom Blickwinkel abhängig. Außerdem ist die Helligkeit mit 350 cd/m2 für einen so günstigen Fernseher recht ordentlich. Zum Vergleich: Die günstigsten Samsung-Modelle, die bei 55 Zoll noch immer deutlich teurer sind als der X15509, liegen nur bei etwa 270 cd/m2.

Gaming: Über die Gaming-Performance können wir leider nicht viel sagen, weil uns die Daten zum Input Lag fehlen. In der Vergangenheit waren Medion-TVs jedenfalls nicht für geringe Eingabeverzögerung berühmt, in den letzten Jahren haben sie sich aber gebessert. 120 Hz und HDMI 2.1 besitzt der Medion Life Y15509 jedoch nicht, ihr bleibt also auch mit PS5 und Xbox Series auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Das ist für die Preisklasse aber normal.

Bundles mit Soundsystemen: Die Lautsprecher des Medion Life X15509 gehen zwar in Ordnung, für echte Kino-Atmosphäre sollte man aber wie bei den meisten günstigen Fernsehern besser mit einem externen Soundsytem nachrüsten. Praktischerweise könnt ihr euch den 4K-TV direkt im Summer Sale im Bundle mit der ebenfalls reduzierten Soundbar P61202 bekommen:

Weitere Angebote im Medion Shop Summer Sale: