Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat

Hier seht ihr die SSD-Befestigung Marke Eigenbau (Bild: reddit.com/user/BigDeal716_Flipz/).

SSDs gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Farben, Größen und Formen. Diese hier enthielt haufenweise Spiele, die von einem ROG Ally auf den PC übertragen werden sollten, und zwar flott.



Darum musste sich der Besitzer kurzerhand mit einer äußerst unorthodoxen Methode behelfen, um das gute Stück an Ort und Stelle zu halten. Normalerweise gibt es dafür extra Teile, aber dieses Mal hat es auch eine Büroklammer getan.

"Ich bin Hacker": Spieler befestigt zu kurze SSD auf geniale Art und Weise - erntet jede Menge Lob

Reddit-User BigDeal716_Flipz wollte die auf dem ROG Ally-Handheld heruntergeladenen Spiele möglichst schnell auf seinen PC übertragen. Um die gesamte Bandbreite und Übertragungs-Geschwindigkeit auszunutzen, wollte er die SSD im M.2-Slot einstecken, statt eine externe USB-Lösung einzusetzen, die ihm ebenfalls zur Verfügung gestanden hat.

Falls ihr schon mal eine M.2-SSD in eurem PC oder auch der PS5 eingesetzt habt, wisst ihr, dass sie nach dem Einrasten in der Regel schräg nach oben stehen und dann von einer Schraube in Form gebracht werden müssen. Die hält die SSD dann an Ort und Stelle fest, indem sie in einen Abstandshalter auf dem Motherboard geschraubt wird.

Unterschiedliche Längen und Formate machen es im PC manchmal aber gar nicht so einfach, die SSD zu befestigen.

Wie in diesem Fall: Hier fehlte der Abstandshalter und deshalb musste sich der Reddit-User etwas einfallen lassen. Was offenbar gar kein Problem war und mithilfe einer Büroklammer gelöst wurde. Der Urheber des Posts freut sich dann auch entsprechend und scherzt, er sei ein echter Hacker:

Für die eher ungewöhnliche, aber äußerst praktikable Lösung erntet BigDeal716_Flipz dann auch jede Menge Lob. Die Büroklammer sei von ihm sogar etwas abgefeilt worden, um eine mögliche Beschichtung loszuwerden, die womöglich hätte Schaden anrichten können.

In den Kommentaren hagelt es dann auch noch unzählige Scherze und Fragen nach dem Warum. Der Reddit-User erklärt, er habe schlicht nicht so lange warten wollen, bis er einen offiziellen Abstandshalter bestellt und geliefert bekommen hätte.

Es sei ihm außerdem lieber gewesen, die SSD auf diese Art und Weise zu befestigen, als sie einfach nur einzustecken und nicht herunterzudrücken – was für eine kurze Zeit durchaus auch möglich wäre.

Die größte Gefahr mit dieser speziellen Büroklammern-Vorrichtung besteht laut unzähligen Kommentaren darin, dass es sich dabei um ein zu gut funktionierendes Provisorium handeln könnte. Die dürften nämlich nie zu gut sein, sonst würden sie zur dauerhaften und nicht besonders schön anzuschauenden Lösung.

Zum Glück droht diese Gefahr hier aber nicht, weil die SSD nach der Übertragung wieder rausfliegt und wohl einfach zurück in den ROG Ally wandert.

Wie gefällt euch der Büroklammern-Hack? Habt ihr schon mal etwas Ähnliches eingesetzt oder gesehen?