Voll Retro! Gönnt euch jetzt die neuen Handhelds und sichert euch eure eigene Arcade für die Hosentasche

Capcom und Taito als Handheld? Das ist bald möglich!

Retro-Fans aufgepasst: Am 26. Oktober 2023 erscheinen die neuen Handhelds von Blaze Entertainment. Ihr habt die Wahl zwischen der Capcom- und der Taito-Version. Egal für welche Version ihr euch entscheidet, der Preis liegt bei 59,99€.

Capcom und Taito als Handheld

Auf dem Capcom kann man zwar nicht das neueste Resident Evil spielen, aber das Coole an den Handhelds ist, dass sie gleich mit mehreren Spielen kommen.

So sehen die beiden Handhelds von hinten aus.

Bei der Taito-Version erwarten euch gleich 18 fantastische Arcade-Spiele. Das Line-up ist einfach der Hammer: Space Invaders, Bubble Bobble, Elevator Action, Bust A Move, The New Zealand Story, Rastan und noch viele mehr! Da ist für jeden was dabei.

Capcom setzt mit 12 Spielen zwar auf deutlich weniger, dafür sind aber einige Klassiker dabei: Street Fighter II: Hyper Fighting, Mega Man, 1942, Final Fight, 1943, Strider, Wolf of the Battlefield: Mercs und viele mehr!

Und haltet euch fest: Es ist auch mit den Evercade-Cartridges kompatibel! Das heißt, ihr könnt noch mehr Spiele hinzufügen und euch einen ultimativen Arcade-Begleiter zusammenstellen.

Beide Super Pockets haben einen USB-C-Anschluss für schnelles Aufladen (Kabel ist dabei, keine Sorge!), eine Akkulaufzeit von 4+ Stunden und einen 2,8 Zoll IPS-Bildschirm mit 320 x 240 Auflösung. Ihr sichert euch hiermit also ein cooles tragbares Gaming-Gerät, das ihr überallhin mitnehmen könnt, ohne dabei auf Leistung oder Spielbarkeit verzichten zu müssen!

Für jeden Retro-Fan ein absolutes Muss!