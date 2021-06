Nur noch bis 22 Uhr am Montag gibt es bei handyvertrag.de ein sehr günstiges Tarifangebot: Für nur 5,99 Euro im Monat bekommt ihr eine SMS- und eine Telefon-Flatrate sowie 6 GB LTE im Netz von Telefonica. Normalerweise enthält der Tarif nur 5 GB Datenvolumen und ist mit 12,99 Euro mehr als doppelt so teuer. Hier kommt ihr zum Angebot:

Handyvertrag mit 6 GB LTE, Telefon- und SMS-Flat für 5,99€ mtl. auf handyvertrag.de

Ihr könnt beim Vertragsabschluss zwischen einer Option mit und einer ohne 24-monatige Mindestvertragslaufzeit wählen. Entscheidet ihr euch gegen die Mindestvertragslaufzeit, müsst ihr einen einmaligen Bereitstellungspreis von 19,99 Euro bezahlen. Unabhängig von der gewählten Option bleibt der monatliche Grundpreis dauerhaft bei 5,99 Euro, auch nach den ersten zwei Jahren.

Wie günstig ist das Tarifangebot?

Der Normalpreis von 12,99 Euro ist zwar reichlich hoch angesetzt, trotzdem ist der Angebotspreis von 5,99 Euro auch im Vergleich zur Konkurrenz sehr günstig. Wir haben uns auf Vergleichsplattformen umgesehen und aktuell keinen anderen Vertrag mit 6 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flat gefunden, der weniger als 7,99 Euro im Monat kostet. Auch mit 5 GB Datenvolumen haben wir kein ähnlich günstiges Angebot entdecken können.

Was ist handyvertrag.de?

Bei handyvertrag.de handelt es sich um eine Marke des großen Tarifanbieters 1&1 Drillisch, der bereits seit Jahrzehnten Teil der Mobilfunkbranche ist. Um die Seriosität des Angebots braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen. Drillisch hat sich in den letzten Jahren auf den Vertrieb besonders günstiger Mobilfunktarife in den Netzen von Telefonica und O 2 spezialisiert und nutzt hierzu verschiedene Marken wie beispielsweise handyvertrag.de, smartmobil.de oder maXXim.