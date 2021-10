Bei Handyvertrag.de könnt ihr aktuell ordentlich sparen. So zahlt ihr für 10 GB LTE Datenvolumen inklusive Allnet Flat aktuell nur 9,99 Euro monatlich. Dieses und weitere Angebote sind allerdings nur bis nächsten Dienstag gültig.

Wer das Smartphone unterwegs genauso nutzen möchte wie im heimischen WLAN, braucht dafür einerseits ein schnelles Netz und außerdem ausreichend Datenvolumen. Wie viel Datenvolumen ausreichen, ist von Person zu Person verschieden.

Ein Handyvertrag mit 10 GB LTE Datenvolumen sollte allerdings den meisten eine weitgehend uneingeschränkte Smartphone-Nutzung ermöglichen. Ohne Furcht vor gedrosseltem Internet könnt ihr damit befreit surfen, streamen und spielen.

Dank der Telefon-Flat in alle deutschen Netze steht auch langen Telefonaten nichts im Weg. Bei Handyvertrag.de bekommt ihr das Paket aus 10 GB Datenvolumen und Allnet-Flat obendrein zum aktuell niedrigsten Preis von 9,99 Euro pro Monat.

Wenn ihr wissen wollt, welche Angebote euch am Black Friday erwarten, hilft euch dieser Artikel:

Handyvertrag.de gehört zur renommierten Drillisch Gruppe. Es handelt sich also um einen seriösen Anbieter, bei dem ihr keine Angst vor versteckten Kosten oder ähnlichem haben müsst. winSIM nutzt das schnelle und stabile Netz von Telefonica. Bei Vertragsschluss habt ihr die Wahl zwischen einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten oder der Option ohne Mindestlaufzeit. Entscheidet ihr euch für ersteres, spart ihr euch die 19,99 Euro Anschlussgebühr.

Wer viel Zeit im heimischen WLAN verbringt, unterwegs aber dennoch nicht auf das Smartphone verzichten möchte, kommt mit insgesamt weniger Datenvolumen aus. Das 3+3 Angebot von Handyvertrag.de könnte hier genau das richtige sein.

Hier gibt es aktuell 6 GB LTE Datenvolumen plus Allnet-Flat zum aktuell besten Preis von nur 6,99 Euro im Monat! Mit 6 GB seid ihr auf der sicheren Seite und müsst keine Angst vor gedrosseltem Internet haben. Dank SMS- und Telefon-Flat in alle deutschen Netze könnt ihr außerdem bedenkenlos lange Anrufe tätigen. Die Konditionen sind ansonsten die gleichen, entscheidet ihr euch direkt für 24 Monate zu unterschreiben, spart ihr die Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro.