Am 26. November ist Black Friday und am 22. November beginnt in diesem Jahr die Cyber Week. Das ist zwar noch eine Weile hin, aber es ist gut möglich, dass einige Händler ihre Sonderangebote schon deutlich früher starten. In den letzten Jahren haben sich jedenfalls gerade große Händler wie Amazon, MediaMarkt und Saturn mit immer früheren Startterminen für ihre Aktionen überboten und gingen dabei zum Teil so weit, dass am Black Friday von den besten Deals gar nicht mehr viel übrig war.

Daher ist es kein Fehler, sich schon mal frühzeitig Gedanken darüber zu machen, welche interessanten Gaming-Produkte es dieses Jahr zur Cyber Week günstig im Angebot geben könnte. So kann man diese dann, wenn es in ein paar Wochen losgeht, von Anfang an im Auge zu behalten. In diesem Artikel geben wir euch ein paar Tipps.

Konsolen: Nintendo Switch OLED und Xbox Series S

Die PS5 und die Xbox Series X wir es zum Black Friday wohl kaum günstiger geben. Bei diesen Konsolen wäre es schon das Höchste der Gefühle, wenn sie zur Cyber Week vielleicht mal etwas besser verfügbar wären. Bei der Xbox Series S sind gute Deals hingegen sehr sehr wahrscheinlich, hier gab es sogar schon in den letzten Wochen gute Angebote. Ähnliches gilt für die Nintendo Switch in der Edition aus 2019, deren Preise in den letzten Monaten deutlich gesunken sind. Aber selbst bei der neuen Nintendo Switch OLED sind gute Deals zumindest möglich. Zwar ist sie im Moment schlecht verfügbar, aber schon zum Release gab es ein paar interessante Bundles und die nächsten Lieferungen dürften nicht lange dauern.

Eine ausführlichere Prognose zu Konsolen-Deals während Black Friday und Cyber Week findet ihr hier:

Controller für PS5, Switch und Xbox

Dass es Controller für die PS5, Nintendo Switch und auch für Xbox One und Series günstiger geben wird, kann als so gut wie sicher gelten. Sowohl der Xbox Series Controller als auch der Sony DualSense PS5 Controller sind gut verfügbar und waren inzwischen schon oft Teil von Rabattaktionen. Für Switch-Controller und ältere Xbox-Controller gilt das sowieso.

Eine Ausnahme könnten die PS4-Controller werden, denn hier wird vor allem bei High-End-Modellen langsam der Nachschub knapp. Möglicherweise wird die Cyberweek aber auch eine der letzten Gelegenheiten, noch einigermaßen günstig an hochwertige PS4-Controller zu kommen. Bei Low-Budget-Controllern dürfte der Vorrat hingegen weniger schnell ausgehen.

Headsets für PS4, PS5 und Xbox

Auch bei den Headsets kann man mit vielen guten Sonderangeboten rechnen. Selbst das Sony Pulse 3D, das nach dem Release im letzten November über Monate hinweg nahezu vollständig ausverkauft war, ist mittlerweile wieder gut verfügbar. Das neue Xbox Wireless Headset war noch vor wenigen Wochen schwer zu bekommen, inzwischen gab es aber auch hier Nachschub. Bei den Headsets von anderen Herstellern haben sich die Preise, die im letzten Jahr durch Corona und den zunehmenden Bedarf an Homeoffice-Produkten teils stark gestiegen waren, längst wieder normalisiert.

Wireless Headsets:

Schon in den vergangenen Monaten gab es wieder eine Menge gute Sonderangebote für viele Dritthersteller-Headsets aller Preisklassen, kabellos und kabelgebunden. Während der Cyber Week solltet ihr vor allem auf Geräte der mittleren und oberen Preisklasse achten. Low-Budget-Headsets bekommt ihr ohnehin das ganze Jahr über immer wieder günstig, hier kann auch der Black Friday kaum noch bessere Deals bieten.

Wired Headsets (für alle aktuellen Konsolen):

4K-Fernseher von High End bis Low Budget

Auch bei den Fernsehern sind gute Angebote zu erwarten, und zwar vor allem bei den High-End-Geräten mit HDMI 2.1, die mit der Xbox Series X oder der PS5 4K 120 fps darstellen können. Der Grund dafür: Viele Hersteller haben dieses Jahr zuerst die hochklassigen Modelle auf den Markt gebracht und die TVs der unteren Preisklasse ein paar Monate nach hinten geschoben. Deswegen fallen die Preis derzeit auch zuerst und am stärksten bei den Top-Modellen, etwa bei den OLED-TVs von LG oder bei den neuen Neo QLEDs von Samsung.

Auch in der Mittelklasse könnten einige TVs mit HDMI 2.1 wie der Sony X90J oder die normalen QLEDs von Samsung während der Cyberweek einen guten Kompromiss aus Preis und Leistung bieten. Der Kauf ist aber nur empfehlenswert, wenn ihr sie deutlich günstiger seht als etwa den LG OLED B1.

Falls euch HDMI 2.1 nicht interessiert und ihr mit maximal 60 fps bei 4K leben könnt, dann könnt ihr natürlich auch zu sehr viel günstigeren Modellen greifen. Wenn der Fernseher fürs Gaming verwendet werden soll, solltet ihr aber darauf achten, euch ein Gerät mit niedrigem Input Lag zu holen. Hierfür könnt ihr neben den Low-Budget-Modellen von Samsung und LG beispielsweise auch die aktuellen Modelle (Jahrgang 2020 oder neuer) von Hisense im Auge behalten, die zumeist noch ein gutes Stück günstiger zu bekommen sind.

