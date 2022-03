Bei mobilcom debitel bekommt ihr gerade einen cleveren Deal. Für einen monatlich kündbaren Handyvertrag zahlt ihr nur den aktuellen Bestpreis und könnt euch außerdem den Anschlusspreis sparen. Alle Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Monatlich kündbarer Handyvertrag: Die Fakten

Ihr seid mit eurem aktuellen Smartphone zufrieden, sucht aber nach einem neuen Vertrag? Dann bietet sich der monatlich kündbare Handyvertrag von mobilcom debitel wirklich an! Ihr bekommt eine Allnet Flat für SMS und Telefonie in alle deutschen Netze und dazu 4 GB Datenvolumen im Netz von O2.

Ein solches Angebot gibt es sonst nur sehr selten zu einem so günstigen Preis. Viele Anbieter setzen auf Bundles mit Smartphones, mit denen ihr zwar im Vergleich spart, in der Endabrechnung aber trotzdem oft mehr bezahlt als erhofft. Dazu kommt, dass die meisten Geräte nach zwei Jahren noch in einem wirklich guten Zustand sind.

Mit dem Vertrag bleibt ihr außerdem angenehm flexibel, er kommt nämlich komplett ohne Mindestvertragslaufzeit! Ihr könnt also monatlich kündigen, falls euch der Tarif nicht zusagt oder ihr ein noch besseres Angebot findet. Mit nur einer SMS könnt ihr darüber hinaus auch den Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro sparen. Alle Infos dazu weiter unten!

Alle Details im Überblick

4GB LTE Datenvolumen (21,6 Mbit/s)

Allnet- & SMS-Flat

Telefónica-Netz

EU-Roaming

VoLTE und WLAN Call

monatlich kündbar

flexibler Vertragsbeginn (bis zum 31.03.2022)

4,99€/Monat statt 15,99€

0,00€ Anschlussgebühr statt 19,99€ Anschlussgebühr -> AP Frei gegen SMS

So bekommt ihr den Anschlusspreis zurück

Zuerst müsst ihr den Anschlusspreis regulär bezahlen. Nach der Aktivierung habt ihr dann 14 Tage Zeit, um eine Erstattung zu beantragen. Dafür müsst ihr nur eine SMS mit dem Inhalt „AG Online“ an die 22240 senden.

Für wen sich das Angebot lohnt

Im Grunde könnt ihr mit dem Angebit nicht viel verkehrt machen. Im Preisvergleich zeigt sich, dass ihr aktuell keinen günstigeren Deal mit denselben Konditionen findet. Dadurch, dass ihr monatlich kündigen und den Anschlusspreis sparen könnt, zahlt ihr im schlimmsten Fall gerade einmal 4,99 Euro für den ersten Monat.

Seid ihr dann nicht überzeugt oder ihr findet ein anderes Angebot, könnt ihr einfach von der hohen Flexibilität gebrauch machen. Dadurch bietet sich der Handyvertrag auch sehr gut als Übergangslösung an, falls ihr noch auf ein neues Smartphone oder ein gutes Angebot wartet oder spart. Auch das Paket aus Allnet Flat und 4 GB Datenvolumen ist wirklich attraktiv. Nutzt ihr euer Smartphone unterwegs in erster Linie zum Surfen, für Social Media und Musik, solltet ihr hier keine Probleme bekommen.

