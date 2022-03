Bei Amazon gibt es gerade die Nintendo Switch OLED im Angebot. Auf der Produktseite wird euch zwar noch der Normalpreis angezeigt, an der Kasse werden aber 10 Prozent abgezogen, sodass der Preis auf 323,99 Euro sinkt. Nach Angaben von Vergleichsplattformen gibt es derzeit keinen anderen Händler, der die Nintendo Switch OLED für weniger als 359,99 Euro anbietet. Laut Idealo gab es die Konsole überhaupt noch nie so günstig. Bis vor kurzem war sie noch nahezu ausverkauft und nur zu stark überhöhten Preisen zu bekommen.

Das Angebot gilt nur für die Version in Neon-Rot und Neon-Blau, nicht für die weiße Version, die bei Amazon ohnehin gerade ausverkauft ist. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Er könnte jeden Moment enden. Vergesst deshalb nicht, vor dem Kauf nochmal zu überprüfen, ob der Rabatt bei euch tatsächlich noch abgezogen wird!

Was bietet die Nintendo Switch OLED?

OLED-Display: Die im vergangenen Oktober erschienene Nintendo Switch OLED zeichnet sich gegenüber der normalen Nintendo Switch in erster Linie durch ihr OLED-Display aus. OLEDs haben perfekte Schwarzwerte und deshalb einen im Prinzip unendlich hohen Kontrast, was für eine deutlich bessere Bildqualität sorgt.

Größerer Bildschirm: Zudem ist das Display nun ein gutes Stück größer, nämlich 7 Zoll statt 6,2 Zoll. An der Größe der Konsole insgesamt ändert das kaum etwa, sie ist im Handheld-Modus nur wenige Millimeter breiter. Das meiste Zubehör für die normale Nintendo Switch passt daher noch, nur bei wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel Schutzhüllen kann es Probleme geben.

Weitere Verbesserungen: Daneben gibt es noch einige weitere Verbesserungen. So wurde der Speicherplatz verdoppelt, von 32 GB auf 64 GB. Außerdem wurden die integrierten Lautsprecher verbessert und es gibt nun einen LAN-Anschluss an der Docking-Station. Für den Tabletop-Modus gibt es jetzt einen guten Standfuß.

Keine Veränderungen bei der Leistung: An der Leistungsfähigkeit der Konsole hat sich hingegen nichts getan. Spiele laufen also so gut oder schlecht wie mit der normalen Nintendo Switch in der Version aus 2019.

