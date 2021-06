"Haribo macht Kinder froh und Super Mario ebenso" - so oder so ähnlich könnte man die aktuelle Kooperation von Haribo und Nintendo beschreiben. Ab sofort gibt es für kurze Zeit Fruchtgummis von Haribo in der Super Mario Special Edition. Drei Varianten stehen euch dabei zur Auswahl zur Verfügung: Sauer, vegetarisch und klassisch.



Mit der Special Edition bekommt ihr Items wie Superstern, 1-Up-Pilz, Münze, Feuerblume und weitere aus dem Pilzkönigreich als Fruchtgummi-Variante.



Diese Geschmäcker erwarten euch:

Der grüne Panzer schmeckt nach Erdbeere

Der Superpilz nach Himbeere

Der 1-Up-Pilz nach Apfel

Die Feuerblume nach Kirsche

Der Superstern und die Münze nach Zitrone

Alle Produkte enthalten die gleichen Items und werden jeweils von bekannten Charakteren des Mario-Universums präsentiert.

Haribo Super Mario bei Amazon kaufen

Bei Amazon könnt ihr die Sorten bereits bei einem Drittanbieter kaufen. Dieser hat 85% positive Bewertungen bei über 1.000 Stimmen und stammt aus Frankreich. Sobald es weitere Anbieter gibt, fügen wir diese hier hinzu.

Haribo Super Mario Special Edition im 570g Eimer für 4,99 Euro

Neben Amazon könnt ihr euch die Süßigkeiten im Online-Shop von Haribo bestellen.